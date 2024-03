La Bourse de Paris entame la semaine en baisse, autour des 8.000 points

La Bourse de Paris recule de 0,37% dans les premiers échanges lundi, entraînée par la faiblesse des valeurs technologiques américaines vendredi et repassant sous les 8.000 points franchis pour la première fois jeudi.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 29,31 points à 7.998,70 points vers 09H20. La semaine passée, il a gagné 1,18% pour établir un nouveau record en clôture (8.028,01 points) et en séance (8.048,09 points) vendredi.

Mais après la clôture parisienne, la tendance s'est retournée à Wall Street qui a fini en baisse, plombée par ses valeurs technologiques, notamment Nvidia, qui a chuté de plus de 5%. La tendance s'est répercutée jusqu'en Asie où l'indice de la Bourse de Tokyo a connu sa pire séance depuis cinq mois (-2,19%).

"Il est évident que le marché ne peut pas maintenir le rythme de hausse indéfiniment", explique John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud. Toutefois, "il est difficile d'anticiper les prochaines baisses", nuance-t-il.

"Le début de semaine commence dans le doute", commentent les analystes de Natixis.

L'agenda du lundi est comme de coutume pauvre en indicateurs macroéconomiques. Cela ne va pas durer longtemps puisque dès mardi, les chiffres de l'inflation en février sont attendus pour les Etats-Unis, une semaine avant le début de la réunion de la Banque centrale américaine.

"Les banques centrales restent le focus principal des investisseurs", selon les analystes de Natixis, notamment dans le contexte où le marché mise toujours sur un scénario d'atterrissage en douceur, avec un recul de l'inflation qui ne freine pas trop la croissance économique, notamment aux Etats-Unis.

Carrefour assigné en justice

Le syndicat CFDT a annoncé lundi à l'AFP assigner en justice le géant de la distribution Carrefour, lui reprochant la cession de nombreux magasins à des sociétés tierces en France, ce qu'elle considère être des "délocalisations locales".

Dans le viseur du syndicat, le passage de nombreux magasins en location-gérance et en franchise. "Nous estimons que ce mode de gestion, tel que pratiqué par Carrefour, ne répond pas aux règles du droit et qu'elle a des conséquences très fortes pour les travailleurs", a expliqué Sylvain Macé, secrétaire national de la CFDT Services.

La technologie en repli

Les valeurs technologiques de la place parisienne reculaient, notamment dans les semi-conducteurs avec -1,91% à 42,61 euros pour STMicroelectronics et -1,99% à 128,05 euros pour Soitec. Le géant américain Nvidia a chuté de plus de 5% à Wall Street vendredi, et la tendance se répercutait sur tout le secteur en Europe.

Teleperformance reculait encore de 2,33% à 83,98 euros, et Capgemini cédait 0,75% à 224,10 euros.