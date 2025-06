La Bourse de Paris fait une pause au milieu du brouillard commercial des Etats-Unis

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,34% mardi, après la hausse des offres d'emplois aux Etats-Unis et la baisse de l'inflation en zone euro, offrant un peu de répit à un marché inquiet de la politique commerciales américaine.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 26,64 points et s'est établi à 7.763,84 points. Lundi, l'indice parisien avait perdu 0,19%.

Selon un rapport publié par le ministère américain du Travail, en avril, le nombre d'offres d'emplois a augmenté plus qu'attendu.

"C'est un bon signal pour le marché. L'économie américaine se porte bien et ce rapport ne donne pas de raison de voir les indices boursiers glisser dans un sens ou dans un autre", commente Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie de marché de Natixis IM.

"Au fond, l'économie américaine va bien et ce malgré des déclarations anxiogènes de Donald Trump qui continue de souffler le chaud et le froid sur les marchés (...). On attend une clarification de la feuille de route des Etats-Unis" quant à leur politique commerciale, a-t-il poursuivi.

Ailleurs à l'agenda de la séance, les regards se sont tournés vers "l'inflation de la zone euro qui est arrivée sous la cible des 2% visée par la Banque centrale européenne, ce qui conforte un peu plus l'idée d'une baisse des taux" jeudi, a ajouté Mabrouk Chetouane.

Dans le détail, l'inflation a ralenti plus que prévu en mai dans la zone euro à 1,9% sur un an, après 2,2% en avril, et a atteint son plus bas niveau depuis septembre.

L'accalmie est un peu plus marquée que prévu: les analystes de Factset s'attendaient en moyenne à une inflation à 2% en mai en glissement annuel dans les 20 pays partageant la monnaie unique.

Désormais, les inquiétudes liées à la faible croissance économique en Europe ont éclipsé la peur de l'inflation.

Par ailleurs, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a révisé à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2025 et 2026, selon un rapport publié mardi, ajoutant que l'activité économique américaine va "nettement ralentir en raison du relèvement marqué des droits de douane".

Wavestone porté par ses résultats

Le cabinet de conseil français Wavestone a gagné 8,58% à 55,70 euros après avoir publié des résultats en hausse pour son année fiscale 2024-2025, faisant état d'un bénéfice net en progression de 30%.