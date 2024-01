La Bourse de Paris hésitante avant l'inflation américaine jeudi

La Bourse de Paris s'affiche timidement dans le vert mercredi, les investisseurs attendant surtout la publication jeudi de chiffres sur l'inflation américaine cruciaux pour l'orientation des politiques monétaires des banques centrales.

Vers 10H30, l'indice vedette CAC 40 évoluait en petite hausse de 0,33%, après des allers-retours entre le vert et le rouge et une ouverture quasi stable (+0,02%). Mardi, il avait fini en recul de 0,32%, terminant à 7.426,62 points.

Selon Stephen Innes, associé de SPI Asset Management, les marchés européens connaîtront "une session potentiellement calme" mercredi, les investisseurs se montrant tous attentistes avant une publication décisive jeudi concernant l'inflation américaine.

L'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour décembre devrait en effet "constituer le principal facteur de tendance pour le reste du mois", affirme l'analyste, car il sera déterminant dans la décision de la banque centrale américaine, la Réserve fédérale (Fed), d'abaisser ou non rapidement ses taux directeurs.

Après un an et demi de multiples hausses de leurs taux, les banques centrales ont pour beaucoup mis un coup d'arrêt à ce mouvement fin 2023 et les investisseurs se sont alors persuadés que la première baisse arriverait en mars, suivie de nombreuses autres.

Mais ils ont cependant admis début 2024 être allés un peu vite en besogne et ont "ajusté leurs attentes concernant la première baisse des taux de la Réserve fédérale, réduisant subtilement les paris sur un pivot effectif lors de sa réunion" de mars, explique Stephen Innes.

En attendant la publication de l'inflation américaine, les investisseurs peuvent se mettre sous la dent une autre donnée macroéconomique: la production industrielle française. Celle-ci a augmenté de 0,5% en novembre sur un mois après avoir baissé de 0,3% en octobre, a annoncé mercredi l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques).

Turbo pour Figeac Aero

L'équipementier aéronautique Figeac Aero (+2,68%, à 5,36 euros vers 10H30), qui a fait l'objet d'une restructuration financière après l'effondrement de son activité pendant la pandémie, vise une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires "supérieure à 10%" d'ici 2028, a annoncé mardi le groupe.

TotalEnergies accusé au Yemen

Une cinquantaine de ressortissants yéménites a assigné mardi en référé TotalEnergies devant le tribunal judiciaire de Nanterre en l'accusant de polluer les terres et les eaux d'une région du Yémen, a appris l'AFP auprès de leur avocat. L'information laissait de marbre les investisseurs, l'action du groupe perdant à peine 0,03%.