La Bourse de Paris mise sous pression par la politique commerciale américaine

Les hausses de droits de douane américains voulues par Donald Trump continuent d'alimenter les inquiétudes sur les marchés vendredi, entraînant la Bourse de Paris en terrain négatif.

Vers 10H00, l'indice vedette CAC 40 lâchait 0,26% (-20,88 points) pour s'établir à 7.969,23 points. Jeudi, il a lâché 40,57 points (-0,51%) et s'est établi à 7.990,11 points à la clôture, à l'issue d'une séance marquée par l'annonce du président américain d'imposer 25% de droits de douane supplémentaires sur les automobiles "qui ne sont pas fabriquées aux Etats-Unis".

Ces droits de douane additionnels s'appliqueront "sur les voitures et les pièces détachées, à compter du 3 avril pour les voitures et au plus tard le 3 mai pour les pièces détachées", ont noté les économistes d'UBS.

"L'industrie automobile européenne, qui emploie directement et indirectement 13 millions de personnes et contribue pour près de 10% au PIB de l'Union européenne, est au centre des préoccupations de l'Europe depuis des mois" en raison d'une forte perte de vitesse du secteur, ont-ils ajouté.

Dans ce contexte, les droits de douane américains supplémentaires sur les voitures européennes s'ajoutent aux nombreux défis d'un secteur déjà sous pression.

"Trump a promis que ce sera difficile à court terme" après son retour à la Maison-Blanche et "il tient parole", a commenté Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

"Il n'y a pas une journée où la volatilité ne bondit pas soudainement à cause d'une nouvelle déclaration de la Maison-Blanche, parfois infirmée quelques heures ou quelques jours plus tard. Résultat, un vent de panique souffle sur les actions des deux côtés de l'Atlantique", a-t-il poursuivi.

A l'agenda de la séance vendredi, les investisseurs se concentreront, entre autres, sur l'évolution de l'inflation (PCE) aux États-Unis en février.

En France, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% en mars sur un an, une évolution identique à celle de février, selon une estimation provisoire de l'Insee publiée vendredi.

En Espagne, l'inflation a fortement ralenti en mars pour atteindre 2,3% sur un an, en raison notamment de la baisse des prix de l'électricité, selon une estimation provisoire par l'Institut national des statistiques (INE).

Ubisoft abreuvé par Tencent

Empêtré dans des difficultés financières, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé jeudi la création à venir d'une nouvelle filiale en partenariat avec le groupe chinois Tencent. Elle réunira les marques les plus fortes d'Ubisoft, dont sa série à succès Assassin's Creed.

Valorisée 4 milliards d'euros, cette entité sera détenue à hauteur d'environ 25% par Tencent, qui apportera 1,16 milliard d'euros d'argent frais, et réunira également les sagas Far Cry et Rainbow Six, qui comptent parmi les plus populaires et lucratives du groupe tricolore.

Le titre d'Ubisoft s'envolait de 9,71% à Paris, portant la capitalisation boursière du groupe à environ 1,7 milliard d'euros.