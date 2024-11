La Bourse de Paris monte, les investisseurs optimistes

La Bourse de Paris monte lundi, les investisseurs se montrant rassurés par la possible arrivée de Scott Bessent comme secrétaire américain au Trésor et tablant sur une baisse des taux de la BCE de plus grande ampleur.

L'indice phare de la place financière française, le CAC 40, prenait 0,63% vers 09H30, à 7.300,65 points. Vendredi, il avait terminé en hausse de 0,58%, à 7.255,01 points.

Une série de données économiques moroses en Europe publiées la semaine dernière, notamment le ralentissement de la croissance en Allemagne au troisième trimestre et des indices PMI décevants, ont jeté un froid.

Ces mauvaises nouvelles se sont transformées en bonnes nouvelles pour les actions européennes, estime Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

"De toute évidence, cette mauvaise série de données a renforcé les attentes selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) pourrait opter pour une réduction des taux de 0,5 point de pourcentage en décembre plutôt que pour une réduction modérée d'un quart de point" pour soutenir l'activité économique, explique l'analyste.

"La politique monétaire ne devrait pas rester restrictive pendant trop longtemps. Sinon, l'économie ne se développera pas suffisamment et l'inflation tombera, je crois, en dessous de l’objectif" de 2%, a d'ailleurs déclaré le chef économiste de la Banque centrale européenne, Philip Lane, dans une interview aux Echos publiée lundi.

Le luxe au beau fixe

Les entreprises du luxe "représentent plus de 25 % de la capitalisation boursière du CAC 40, ce qui en fait l'un des secteurs les plus pondérés de cet indice", rappelle Ipek Ozkardeskaya.

Et ces entreprises "ont besoin d'une forte demande de la part des marchés émergents, en particulier de la Chine", poursuit-elle.

Elles profitent lundi de la hausse des Bourses asiatiques après la désignation par Donald Trump de Scott Bessent, un vétéran de Wall Street, comme secrétaire américain au Trésor.

Un choix jugé rassurant par les investisseurs, qui l'interprètent "comme un signe que le président élu Trump pourrait adopter une approche plus mesurée en matière de droits de douane et de politique fiscale", note Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Le groupe Kering gagnait 4,09% à 218,70 euros, LVMH prenait 2,47% à 597,40 euros et Hermes montait de 1,78% à 2.056 euros vers 09H30.

Atos en négociations avec l'Etat français

Le groupe informatique Atos, en pleine restructuration financière, est entré en négociations exclusives avec l'Etat français en vue de lui céder les activités stratégiques de sa branche "Advanced Computing", qui comprennent notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire, a-t-il annoncé lundi.

L'opération envisagée, qui concerne également des serveurs participant aux activités d'intelligence artificielle, porte sur la totalité de cette branche, pour une valeur d'entreprise comprise entre 500 et 625 millions d'euros, précise un communiqué.

Le titre du groupe s'envolait de 16,60% à 0,18 euro vers 09H30.