La Bourse de Paris optimiste avant l'emploi américain

Le
05 Sep. 2025 à 08h59 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024

AFP/Archives
DIMITAR DILKOFF
2 minutes de lecture

La Bourse de Paris évoluait en petite hausse vendredi avant la publication des chiffres officiels de l'emploi américain en août, qui pourraient conforter les attentes de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Après avoir hésité à l'ouverture, la Bourse de Paris s'inscrivait en hausse de 0,31% vers 10H15 heure locale, avançant de 23,54 points, à 7.722,46 points.

Jeudi, le CAC 40 a cédé 0,27%, terminant à 7.698,92 points.

Les investisseurs attendent vendredi les chiffres mensuels officiels sur l'emploi aux Etats-Unis. Ils feront l'objet d'une attention particulière vendredi, le précédent rapport ayant été jugé "bidonné" en sa défaveur par le président Donald Trump qui a renvoyé la directrice du service de statistiques.

Il s'agira en effet de "la première publication depuis que Trump a limogé" Erika McEntarfer, la responsable du service à l'origine du rapport (BLS), rappelle Stephen Innes, gérant de SPI AM. Et cette publication "arrive avec l'ombre de révisions massives qui plane au-dessus" d'elle.

A l'approche de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), le rapport officiel sur l'emploi américain en août apparaît "comme le juge de paix d'un marché partagé entre optimisme et vigilance", estime John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

De nouvelles données montrant un ralentissement du marché du travail conforteraient le scénario d'un assouplissement monétaire de la Fed dès septembre, après que son président Jerome Powell a ouvert récemment la porte à une baisse des taux réclamée de longue date par le président américain Donald Trump.

Au contraire, un marché du travail solide réduirait les marges de manœuvre de l'institution monétaire, car cela voudrait dire que l'économie américaine est en bonne santé et n'a pas besoin d'une politique monétaire plus accommodante.

La dette française scrutée

Autre sujet d'attention pour les investisseurs: la France est à trois jours d'un scrutin qui devrait provoquer la chute du gouvernement du Premier ministre François Bayrou, ravivant les craintes d'un retour de l'instabilité politique dans le pays.

Le taux de l'emprunt de la France à 10 ans, qui avait grimpé en flèche mardi, dépassant les 4,6%, s'est nettement détendu, évoluant autour de 4,16% vers 10H15.

"Néanmoins, faute de résolution à l’impasse politique en France et avec le risque d'une chute du gouvernement Bayrou lundi, les investisseurs pourraient réduire leur exposition au risque avant le week-end", met en garde Stephen Innes.

La prochaine révision de la notation de la qualité du crédit de la France interviendra rapidement après le vote de confiance, par l'agence Fitch Ratings le 12 septembre puis plus tard par S&P en novembre.

