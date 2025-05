La Bourse de Paris optimiste mais prudente face aux négociations commerciales

La Bourse de Paris évolue autour de l'équilibre mardi, sans véritable moteur, dans l'attente de nouvelles dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et l'Union européenne.

Après avoir ouvert en baisse, le CAC 40, l'indice vedette de la place de Paris, gagnait 0,12% vers 09H40, avançant de 9,21 points à 7.837,34 points. Lundi, il avait terminé en hausse de 1,21% à 7.828,13 points.

"Un sentiment de soulagement prudent se répand" dans les marchés financiers, "porté par l’espoir de négociations commerciales plus productives entre les États-Unis et leurs partenaires internationaux", commente Susannah Streeter, responsable de l'analyse marchés et finances chez Hargreaves Lansdown.

Le président américain Donal Trump avait menacé vendredi d'imposer des droits de douane de 50% aux importations européennes à partir du 1er juin, estimant que les négociations n'allaient "nulle part".

Il a ensuite accepté, dimanche, de reporter la date de la mise en place de ces droits de douane jusqu'au 9 juillet après un appel téléphonique avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Le DAX (de Francfort) et le CAC 40 avaient déjà progressé lundi après l'annonce d'une prolongation des pourparlers avec la Commission européenne", rappelle Mme Streeter.

"Trump a tellement souvent fait machine arrière sur les droits de douane, notamment avec la Chine, que ses menaces actuelles perdent de leur impact", tempère Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Côté indicateurs économiques, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% en mai sur un an en France, une hausse qui ralentit encore après avoir pris 0,8% en avril, selon l'estimation provisoire publiée mardi par l'Insee.

"Cela vient renforcer la hausse des obligations mondiales. Les marchés à terme sur les taux d'intérêt intègrent désormais quasiment à 100% une baisse de taux de la BCE (la Banque centrale européenne) en juin", affirme Mme Brooks.

Stellantis surfe encore sur la vague

Le constructeur automobile Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler), très présent aux Etats-Unis, profite encore du revirement de Donald Trump face à l'UE, les investisseurs restant confiant quant à une possible baisse des surtaxes imposées sur l'automobile européenne.

Vers 09H40 à Paris, l'action de Stellantis prenait 1,17% à 9,28 euros.

Les équipementiers restent également dans le vert, à l'image de Forvia (+0,29% à 8,23 euros) et Valeo (+0,47% à 9,04 euros).