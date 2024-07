La Bourse de Paris ouvre à nouveau dans le vert

La Bourse de Paris a ouvert dans le vert vendredi, après avoir déjà terminé en hausse jeudi, satisfaite d'une inflation aux Etats-Unis plus faible qu'attendu en juin et de bon augure concernant une baisse des taux directeurs.

Le contrat à terme du CAC 40 progressait de 0,62% à 10H00. Jeudi, l'indice vedette avait gagné 0,71% pour finir à 7.627,13 points, signant une deuxième hausse consécutive, sans pour autant compenser les pertes essuyées en début de semaine.

Mais le CAC 40 pourrait y parvenir vendredi si la hausse se poursuit sur ce rythme. A 10H00, l'indice était stable sur l'ensemble de la semaine (+0,06%).

La séance de vendredi devrait être calme, sans indicateur majeur à l'horizon - les résultats définitifs de l'inflation française, qui ralentit à 2,2% en juin, sont tombés à 8H45.

Les principales orientations des marchés devraient venir des premiers résultats d'entreprises américaines, les grandes banques ouvrant le bal ce vendredi.

Avant ces publications prévues en fin de séance parisienne, un vent plus optimiste souffle sur le CAC 40 depuis jeudi grâce à la publication de l'inflation américaine, plus faible qu'attendu, ce qui permet aux investisseurs d'entrevoir une baisse des taux.

Les responsables politiques et le gouverneur de la Banque de France ont aussi multiplié les déclarations pour rassurer les marchés quant à la capacité de la France à rembourser ses dettes et à tenir ses finances publiques, dans un contexte politique toujours aussi incertain en l'absence pour l'heure de coalition en capacité de gouverner depuis les élections législatives anticipées dimanche.

Jeudi, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a notifié 5 milliards d'économies aux autres ministères, tandis que François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a mis en garde contre "les impôts trop lourds".

"Ces efforts conjoints semblent porter leur fruit", note Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Cette détente est aussi perceptible sur le marché obligataire: le taux d'intérêt de l'emprunt français à 10 ans, à 3,15%, se rapproche de son niveau d'il y a un mois, avant l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale.

L'euro continue de grimper face au dollar, à 1,0868 dollar pour un euro vers 9H50, son plus haut niveau depuis plus d'un mois et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale.