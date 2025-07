La Bourse de Paris portée par l'accord commercial USA-Japon

La Bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1,37% mercredi, portée par l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et le Japon, les investisseurs espérant que celui entre Européens et Américains arrive bientôt.

L'indice vedette CAC 40 a bondi de 106,02 points et s'est établi à 7.850,43 points à la clôture. Mardi, il avait terminé en baisse de 53,81 points (-0,69%).

"Le principal moteur de la séance a été l'annonce par Trump d'un accord des Etats-Unis avec le Japon sur les droits de douane", commente à l'AFP Sophie Chauvellier, gérante chez Dorval AM.

Donald Trump a annoncé que le Japon "paiera des droits de douane réciproques de 15% aux Etats-Unis", ce qui est bien en deçà de la surtaxe de 25% dont l'archipel était menacé au 1er août et qui inquiétait les investisseurs.

"Le marché retient surtout que le Japon est sorti du bras de fer et qu'on peut avancer. Quand vous êtes une entreprise et que vous ne savez ni ce qui va se passer, ni que vous allez payer, vous attendez, et c'est ce coût de l'incertitude qui pesait énormément", explique Sophie Chauvellier.

Cet accord est aussi "jugé de bon augure pour les Européens", menacés d'une surtaxe douanière de 30%, d'autant plus que "le CAC 40 est l'indice du luxe et des multinationales, donc un accord tarifaire digeste avec les Etats-Unis permettrait un retour d'intérêt pour les actions françaises", poursuit la gérante.

Par ailleurs, le marché entre au coeur de la saison des résultats d'entreprises pour le deuxième trimestre, l'occasion pour les investisseurs de voir si les droits de douane ont pesé sur les performances financières des sociétés.

Ubisoft rassure sur son organisation

Le géant français du jeu vidéo a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 3,9% au premier trimestre, à 310,8 millions d'euros, a-t-il annoncé mardi, confirmant toutefois ses objectifs pour l'année et dévoilant les grandes lignes de sa future organisation.

Le titre a gagné 5,51% à 8,51 euros.

Dassault Aviation et Thales en repli

L'avionneur français Dassault Aviation a chuté de 8,46% à 260,60 euros, après avoir vu son bénéfice net reculer de 30% à 334 millions d'euros au premier semestre, sous l'effet notamment "de la surtaxe d'impôt" sur les sociétés appliquée en France en 2025.

L'industriel français de défense Thales a aussi reculé (-2,38% à 232,50 euros), malgré un chiffre d'affaires en hausse de 8,1% sur un an au premier semestre 2025, à 10,26 milliards d'euros, légèrement supérieur au consensus des analystes.

Alstom en hausse

Alstom a pris 5,96% à 22,23 euros, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,8% au premier trimestre de son exercice décalé 2025/2026, à 4,5 milliards d'euros. Le constructeur ferroviaire a vu ses commandes grimper de 11,8% à plus de 4 milliards d'euros sur la période, signant ainsi "un bon début d'exercice", a indiqué le groupe mercredi.

L'automobile vrombit

L'accord entre le Japon et les Etats-Unis prévoit que les droits de douane déjà imposés aux exportations automobiles japonaises vers les Etats-Unis soient ramenés à 15%: soit une division par deux de la surtaxe actuelle de 25%.

Ces informations ont provoqué une envolée des titres du secteur sur l'ensemble des Bourses mondiales.

A Paris, Stellantis a bondi de 8,96% à 8,60 euros et Renault de 2,69% à 33,95 euros.