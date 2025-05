La Bourse de Paris portée par les annonces commerciales sino-américaines

La Bourse de Paris gagne du terrain lundi, portée par les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine au cours du week-end qui ont débouché sur des baisses significatives des droits de douane.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,75% vers 10H10, soit 57,80 points pour s'établir à 7.801,55 points. Vendredi, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,64% à 7.743,75 points.

"Les actions montent en flèche ce lundi, les États-Unis et la Chine ayant conclu un accord commercial à l'issue de discussions productives en Suisse", commente Neil Wilson, analyste de Saxo.

Tandis que les investisseurs attendaient un communiqué commun de Pékin et Washington dans la journée, il a finalement été publié à l'ouverture des marchés européens, "ce qui a quelque peu surpris", permettant aux marchés "de repartir à la hausse car la désescalade semble dépasser tout ce que l'on pouvait espérer", a-t-il poursuivi.

Dans le détail, "les États-Unis vont baisser leurs droits de douane sur les produits chinois de 145% à 30% pendant 90 jours, tandis que la Chine abaissera ses droits de douane sur les produits américains de 125% à 10%" pendant la même période, a détaillé M. Wilson dans une note.

Ces annonces arrivent après deux jours de négociations en Suisse entre les Américains et les Chinois, sur l'épineux dossier des droits de douane qui oppose les deux plus grandes puissances économiques du monde, engagées dans un bras de fer commercial depuis l'imposition de droits de douane prohibitifs par Donald Trump.

La rencontre de Genève était la première en face à face de hauts responsables des deux pays depuis que Donald Trump a imposé début avril une surtaxe de 145% sur les marchandises venant de Chine, en plus des droits de douane préexistants.

Les avancées sur le plan commercial entre Pékin et Washington étaient ainsi attendues depuis plusieurs semaines par les acteurs des marchés financiers.

"Les expéditions de marchandises quittant les ports chinois à destination des Etats-Unis ont chuté de 40% depuis le mois d'avril", illustrait Andreas Rees, chef économiste pour l'Allemagne chez UniCredit, dans une note.

Bouffée d'air frais pour le luxe

Les valeurs du luxe étaient en forte hausse à la cote parisienne. LVMH bondissait de 5,17% à 521,40 euros et Kering de 5,40% à 184,54 euros. Depuis le 1er janvier ces deux valeurs du secteur ont vu leur valorisation boursière fondre respectivement de plus de 17% et 21%.

Hermès, récemment passée première plus grande valorisation boursière du secteur du luxe dans le monde, s'octroyait 2,65% à 2.518,00 euros. Depuis le 1er janvier, le cours du titre a avancé de plus de 8%.

Ailleurs à la cote parisienne, le constructeur automobile Stellantis s'envolait de 6,23% à 9,32 euros, lui aussi soulagé par l'amélioration des relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.