La Bourse de Paris poursuit sa hausse avant l'inflation américaine

La Bourse de Paris évoluait en terrain positif mardi, attendant la publication de données d'inflation aux Etats-Unis et de connaître l'issue de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) mercredi.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 9,70 points à 7.561,23 points vers 09H55, se rapprochant de son précédent record en séance atteint fin avril. Lundi, il a clôturé en hausse de 0,33% à 7.551,53 points.

"Depuis son point bas du 23 octobre, le CAC 40 est en hausse de 11,5%. La dynamique haussière est intacte même s'il semble probable que l'indice reste plutôt en phase de consolidation, sous les 7.565 points, en attendant les réunions des banques centrales", estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet AM.

A l'agenda de la séance, le rendez-vous le plus attendu est la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en novembre.

Les précédentes données montraient un ralentissement de l'inflation à 3,2% aux Etats-Unis en octobre, et l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatiles de l'alimentation et de l'énergie, était à 4%, au plus bas depuis plus de deux ans.

En novembre, "l'inflation devrait être stable" tout comme l'inflation sous-jacente, mais cette dernière resterait "encore deux fois supérieure à l'objectif de 2%" poursuivi par la Fed, commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Alors que le Comité monétaire de la Fed (FOMC) communiquera sur sa politique monétaire mercredi, l'inflation américaine sera d'autant plus regardée.

Les marchés prévoient que la Banque centrale américaine (Fed) maintienne pour la troisième fois consécutive son taux directeur dans la même fourchette à l'issue de sa réunion mercredi, après l'avoir relevé à 11 reprises depuis mars 2022, portant ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 22 ans, dans une fourchette de 5,25 à 5,50%.

"Dans l'ensemble, le président de la Fed (Jerome Powell, NDLR) devrait adopter une position équilibrée visant à réduire les attentes de réductions anticipées des taux d'intérêt en 2024. Toutefois, il pourrait s'avérer difficile de convaincre les acteurs du marché étant donné le déclin rapide de l'inflation", commente François Rimeu, stratégiste chez La Française AM.

Renault va revendre ses premières actions à Nissan

Renault a annoncé mardi dans un communiqué qu'il allait rétrocéder à Nissan 5% du capital du constructeur japonais, sur les 28,4% qu'il détenait, pour une valeur estimée à 765 millions d'euros.

Le titre baissait de 1,47% à 37,44 euros vers 09H50.

Wendel précise ses ambitions

La société d'investissement Wendel (+1,51% à 80,55 euros) a indiqué lundi vouloir générer d'ici 2027 jusqu'à 150 millions d'euros de revenus grâce à sa nouvelle activité de gestion d'actifs pour compte de tiers, et augmenter les dividendes versés à ses actionnaires.