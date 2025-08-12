La Bourse de Paris profite de l'optimisme après la trêve commerciale entre Etats-Unis et Chine

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015

La Bourse de Paris évolue en petite hausse mardi, profitant de l'annonce d'une prolongation de la trêve entre la Chine et les Etats-Unis sur les droits de douane, avant des indicateurs économiques attendus dans la semaine.

Vers 09H30 heure de Paris, l'indice vedette de la place parisienne prenait 0,55% soit 42 points, pour s'établir à 7.740,52 points. La veille, le CAC 40 avait terminé en baisse de 0,57% pour finalement s'établir à 7.698,52 points.

Les marchés d'actions "ont connu un léger regain d'optimisme" avec l'annonce de la prolongation de 90 jours de la détente commerciale entre Washington et Pékin, à quelques heures de la fin théorique de cette trêve entre les deux puissances, commente Jim Reid, économiste à la Deustsche Bank.

Le président américain a signé un décret pour officialiser le prolongement de cette trêve, précisant dans un message sur son réseau Truth Social que tous les autres éléments de l'accord restaient "identiques".

Les marchés d'actions naviguent également en terrain positif "alors que la confiance des investisseurs s’est renforcée après que le président Donald Trump a exprimé son ouverture à autoriser les entreprises américaines à reprendre certaines ventes de puces à la Chine", note Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill Group.

Donald Trump a confirmé lundi que le géant américain des puces électroniques Nvidia avait accepté de verser au gouvernement américain 15% de ses recettes provenant de la vente de ses puces spécialisées pour l'intelligence artificielle (IA) H20 en Chine.

AMD (Advanced Micro Devices), autre grand groupe américain spécialisé dans les microprocesseurs et puces avancées, a passé un accord similaire pour ses puces MI308, d'après les médias américains.

"La décision de Trump concernant les exportations de puces a contribué à apaiser les craintes des marchés sur l'aggravation des sanctions technologiques et les possibles perturbations des chaînes d’approvisionnement", poursuit-il.

A l'agenda, l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui mesure l'inflation côté consommateurs, est attendu ce mardi.

L'attention des investisseurs reste également fixée sur la rencontre prévue vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur le dossier de la guerre en Ukraine.

Valneva ravi

Le laboratoire franco-autrichien spécialisé dans les vaccins a fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 97,6 millions d'euros contre 70,8 millions d’euros au premier semestre 2024 et a confirmé ses perspectives 2025 dans un communiqué publié mardi.

Ces résultats ont été salués en Bourse, le titre grimpant de 11,65% à 4,06 euros vers 09H30 à Paris.