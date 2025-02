La Bourse de Paris profite des espoirs de négociations en Ukraine

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse jeudi, poussée par les espoirs de négociation de paix en Ukraine qui ont pesé sur les prix de l'énergie.

Le CAC 40 a terminé en net progrès de 1,52% à 8.164,11 points, soit un gain de 121,92 points. La veille, l'indice vedette parisien avait pris 0,17% à 8.042,19 points.

Lors d'une conversation téléphonique d'une heure et demi avec Donald Trump mercredi, Vladimir Poutine a convenu avec son homologue de négocier "immédiatement" la fin du conflit en Ukraine, qui a fait au moins des dizaines de milliers de morts et de blessés en Ukraine et en Russie.

Le président américain a annoncé mercredi qu'il rencontrerait Vladimir Poutine en Arabie saoudite.

Pris de court par l'initiative de Donald Trump de commencer "immédiatement" les négociations avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine, les Européens insistent pour être présents à la table des négociations.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui appelé Washington à convenir d'un plan pour "arrêter Poutine" avant tous pourparlers avec Moscou.

Si les négociations sont encore au stade de projet, "le simple fait d'en parler a fait baisser le pétrole" et les prix de l'énergie en général, mais aussi "le dollar américain", note Neil Wilson, analyste de TipRanks.

L'espoir du retour des flux russes de gaz a en effet particulièrement pesé sur le cours du gaz naturel européen jeudi.

"Cette combinaison a été bénéfique pour les actions européennes", poursuit M. Wilson.

Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés à IG France, évoque même auprès de l'AFP "une réaction primaire" des marchés d'actions, en particulier côté européen.

"Le marché se dit que cela peut ouvrir la voie peut-être à terme de retrouver des flux de livraison normaux (de gaz voire de pétrole) vers l'Europe", souligne M. Baradez.

Et "les prix de l'énergie qui se replient profitent à la partie industrielle européenne", ajoute-t-il.

Grand Legrand

Le titre de l'équipementier électrique français Legrand a terminé en hausse de 9,02% à 106,40 euros après la publication jeudi de bons résultats en 2024.

Le groupe a vu son bénéfice net progresser de 1,6% en 2024 à 1,16 milliard d'euros, porté par son activité dans les centres de données qui a connu une croissance organique de 15%.

EssilorLuxottica

L'année 2024 s'est traduite par un "bénéfice record" pour le géant de l'optique EssilorLuxottica, propriétaire de la marque emblématique Ray-Ban.

Le groupe, né de la fusion d'Essilor et de Luxottica réunissant sous un même toit verres et montures a dégagé un bénéfice net de 2,36 milliards d'euros (+3%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 4,4% à 26,5 milliards d'euros, selon un communiqué publié mercredi.

Au lendemain de ses résultats, le titre du groupe a terminé en forte hausse de 7,17% à 295,80 euros.

Michelin gonflé à bloc

L'équipementier automobile français Michelin a terminé en hausse de 4,86% à 34,06 euros à la Bourse de Paris jeudi, au lendemain de la publication de ses résultats annuels.

Malgré un bénéfice net en recul de 4,7%, à 1,9 milliard d'euros en 2024, le fabricant de pneus a annoncé poursuivre son programme de rachat d'actions et verser 1,38 euro de dividende par action.