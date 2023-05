La Bourse de Paris progresse de 0,31% vendredi matin

La Bourse de Paris progresse timidement de 0,31% vendredi, les investisseurs se montrant moins anxieux concernant le risque de défaut de paiement des États-Unis.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 23,26 points à 7.470,15 points vers 09H40 (07H40 GMT), au lendemain d'une hausse de 0,64% jeudi.

Sur la semaine, la cote parisienne a connu trois séance de stagnation et affiche pour le moment un bilan hebdomadaire de +0,43%.

"Les nouvelles concernant un éventuel accord sur le plafond de la dette aux États-Unis apportent un soulagement", commente Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Le risque que les États-Unis se retrouvent en défaut de paiement si aucun accord n'est trouvé au Congrès pour relever le plafond de la dette du pays a rendu les investisseurs nerveux depuis quelques semaines.

Mais plus les négociations avancent et plus tous semblent penser qu'un accord verra le jour tôt ou tard.

Le président américain démocrate Joe Biden a été informé de "progrès réguliers" dans les négociations, a déclaré vendredi un responsable de la Maison Blanche en marge du sommet du G7 au Japon.

Quant au patron républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, il voit "une percée par laquelle nous pourrions parvenir à un accord".

Du côté des taux d'intérêt et de la politique monétaire, les taux obligataires souverains repartent à la hausse depuis un peu plus d'une semaine, les investisseurs ajustant leur anticipation concernant une éventuelle baisse des taux de la Réserve fédérale cette année.

Jeudi, la présidente de l'antenne de la Fed à Dallas, Lorie Logan, a estimé que les données macroéconomiques actuelles ne justifiaient pas une pause dans le cycle de resserrement monétaire lors de la prochaine réunion de la Fed, mi-juin.

"La croissance américaine est plus résiliente que prévu et l'inflation est assez tenace, ce qui pourrait pousser la Fed à reprendre son cycle de hausse des taux", prévient Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

Plusieurs officiels de la Fed s'exprimeront lors d'une conférence sur la politique monétaire organisée par la banque centrale américaine. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde doit aussi s'exprimer après la clôture des marchés européens.

Les opérateurs de marché vont aussi garder un œil sur le G7, où les dirigeants sont réunis au Japon pour évoquer plusieurs sujets dont des sanctions contre la Russie et des mesures de protection contre la "coercition économique" de la Chine.