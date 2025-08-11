La Bourse de Paris prudente avant des données d'inflation et des évolutions sur l'Ukraine

Le
11 Aoû. 2025 à 08h10 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015

AFP/Archives
ERIC PIERMONT
La Bourse de Paris évolue avec prudence lundi, à l'aube d'une semaine chargée en indicateurs économiques, dont l'inflation américaine qui devrait aider le marché à anticiper la prochaine décision de politique monétaire de la banque centrale américaine en septembre.

L'indice vedette CAC 40 (-0,10%) s'établissait à 7.735,13 points vers 09H50 (heure locale). Vendredi, le CAC 40 avait conclu la séance en hausse de 0,44%, affichant un bilan hebdomadaire en progression de 2,61%.

"Cette semaine, plusieurs données américaines importantes sont attendues", dont l'indice d'inflation côté consommateurs (CPI) et celui du côté des producteurs (PPI), "ainsi que les chiffres des ventes au détail et de la production industrielle aux Etats-Unis", commente Neil Wilson, analyste à Saxo Markets.

"Le CPI est au centre des préoccupations de la banque centrale américaine (Fed) (...). Plus l'inflation se rapproche de 3%, plus la tâche de la Fed se complique", son objectif étant de la ramener à 2%, explique l'analyste.

Les taux directeurs de la Fed — qui guident le coût du crédit — demeurent inchangés depuis décembre, entre 4,25% et 4,50%.

"L'attention se porte aussi sur l'Ukraine et sur l'optimisme quant à d'éventuels progrès", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Dans le détail, un sommet est prévu vendredi entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine déclenchée par Moscou - de quoi aboutir possiblement à un allègement des sanctions visant la Russie.

Volodymyr Zelensky, qui rejette tout accord américano-russe à ses dépens, a exhorté ses alliés européens, également écartés des pourparlers, à adopter une approche commune.

Autre point d'attention, "la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine doit expirer mardi", souligne Neil Wilson.

Les deux premières économies mondiales s'étaient accordées le mois dernier sur le maintien d'une pause tarifaire afin de poursuivre leurs négociations: les droits de douane supplémentaires américains sur les produits chinois sont fixés temporairement à 30%, tandis que les taxes chinoises sur les importations américaines restent à 10%.

Prévue pour arriver à expiration le 12 août, la trêve devrait être prolongée "de 90 jours supplémentaires", a estimé la semaine dernière sur Fox Business le secrétaire au Commerce Howard Lutnick.

Le secteur de la défense en repli

Dans l'attente des évolutions à venir sur la guerre en Ukraine, le secteur de la défense recule en début de semaine partout en Europe. A la cote parisienne, Thales lâchait 1,09% à 226,50 euros, Safran cédait 0,93% à 288,50 euros et Dassault Aviation 0,60% à 267,00 euros.

