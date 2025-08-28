La Bourse de Paris, prudente, clôture en légère hausse

Le
28 Aoû. 2025 à 16h18 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024

AFP/Archives
DIMITAR DILKOFF
La Bourse de Paris a fini en légère hausse jeudi, prudente face à la situation politique et budgétaire en France, dans l'attente du vote de confiance du 8 septembre à l'Assemblée nationale.

Le CAC 40 a pris 0,24%, en hausse de 18,67 points, à 7.762,60 points. La veille, l'indice vedette parisien avait pris 34,12 points (+0,44%).

"L'incapacité de François Bayrou à faire passer les coupes budgétaires nécessaires inquiète le marché et menace de provoquer une nouvelle crise politique en France", a souligné Kathleen Brooks, directrice de la recherche économique de XTB.

Le Premier ministre a poursuivi jeudi devant le Medef sa campagne pour remporter le vote de confiance du 8 septembre à l'Assemblée, mais sa démarche paraît vouée à l'échec tant les oppositions politiques, invitées à le rencontrer la semaine prochaine, considèrent que "la page est tournée".

Les marchés craignent que "l'incertitude politique bloque les velléités d'investissement et de consommation, ce qui freinera la croissance", selon Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac, interrogé par l'AFP.

Dans ce contexte, le taux d'intérêt à échéance dix ans de la dette française a atteint 3,47%, en baisse par rapport à la veille (3,51%).

Mais l'écart avec son équivalent allemand, référence en Europe, baptisé le "spread", a atteint 0,78 points, contre 0,70 point en début de semaine, avant l'annonce du vote de confiance par François Bayrou.

Les investisseurs attachent également une attention particulière à la comparaison entre le taux français et celui de l'Italie, longtemps vue comme la lanterne rouge de la zone euro, qui s'établissait à 3,54% jeudi.

Autre point d'attention des investisseurs: la croissance aux Etats-Unis, qui a atteint 3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une estimation officielle actualisée parue jeudi, soit plus que ce qui avait été auparavant calculé et davantage qu'attendu par les marchés.

De quoi relativiser les espoirs d'une baisse rapide des taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed) en septembre. Le rendement américain à deux ans, le plus sensible à la politique monétaire, grimpait à 3,64%, contre 3,61% la veille en clôture.

"Pour l'instant, il ne semble pas y avoir péril dans la demeure sur la croissance aux Etats-Unis. Une baisse des taux pourrait donc provoquer surchauffe de l'économie", a estimé Kevin Thozet.

Pernod Ricard grimpe

Le géant des spiritueux Pernod Ricard a pris 1,37% à 100,40 euros, après avoir publié des résultats annuels, pour son exercice décalé 2024-2025, légèrement supérieurs aux attentes du marché.

Rémy Cointreau a gagné pour sa part 1,02% à 54,65 euros.

