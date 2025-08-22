La Bourse de Paris prudente en attendant Jerome Powell

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris

La Bourse de Paris évolue à l'équilibre vendredi, dans l'attente de l'intervention au colloque des banquiers centraux de Jackson Hole du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, qui pourrait donner des indices sur sa future politique de taux d'intérêt.

Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 restait stable (-0,01%) à 7.937,46 points, soit un recul de 0,83 point. La veille, il avait terminé en baisse de 0,44%, à 7.938,29 points.

"La prudence persiste sur les marchés avant le discours très attendu du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell", relève Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

Ils "espèrent que les propos du président de la Fed offriront enfin une lecture plus précise sur la prochaine orientation de la politique monétaire américaine", détaille John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Jerome Powell doit s'exprimer à 16H00 (heure de Paris) pendant le colloque annuel de Jackson Hole, aux Etats-Unis, qui réunit des banquiers centraux de plusieurs grandes institutions monétaires.

"Cet évènement a historiquement été le théâtre d'annonces majeures de politique monétaire. Les marchés sont donc attentifs à toute surprise", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

La Fed fait face à la pression du président américain Donald Trump pour baisser ses taux afin de soutenir l'activité.

Mais elle temporise toujours, attendant d'en savoir davantage sur les conséquences des droits de douane imposés par Donald Trump sur l'inflation dans la première économie mondiale pour prendre une décision.

Une hausse des prix trop importante aux Etats-Unis, causée par ces taxes sur les produits importés, empêcherait la banque centrale de mener une politique d'assouplissement monétaire ambitieuse pour soutenir l'activité, car potentiellement inflationniste.

"Un ton prudent et restrictif de Powell pourrait accentuer le recul des marchés, trop accommodants ces derniers temps", relève Ipek Ozkardeskaya.

En France, le climat des affaires s'est légèrement détérioré en août, marqué par des opinions défavorables des chefs d'entreprises concernant leurs perspectives d'activité, a indiqué l'Institut national de la statistique (Insee) vendredi.

L'indicateur synthétisant le climat des affaires a perdu un point à 95, sous sa moyenne de longue période (100), contre 96 en juillet.

Côté obligataire, le taux d'intérêt à dix ans de l'emprunt français restait stable, à 3,46%, au même niveau que la veille en clôture.

Air Liquide s'offre un groupe sud-coréen

Le groupe français spécialiste des gaz industriels prenait 0,27% à 183,80 euros, après avoir annoncé vendredi un accord en vue d’acquérir DIG Airgas, "acteur majeur" du secteur des gaz industriels en Corée du Sud, pour 2,85 milliards d'euros.

Cette opération "positionne Air Liquide sur un marché en forte croissance" et contribuera à la hausse du résultat net "dès l’année suivant l'intégration", a déclaré le directeur général François Jackow cité dans un communiqué.