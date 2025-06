La Bourse de Paris prudente face au conflit militaire entre Israël et l'Iran

La Bourse de Paris évolue en légère hausse mercredi, prudente face au conflit militaire entre Israël et l'Iran, les investisseurs espérant qu'il reste limité aux deux belligérants, après que Donald Trump a appelé à la reddition de Téhéran.

L'indice boursier phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,25% vers 09h40, soit 19,33 points à 7.703,06 points. La veille, rattrapé par les craintes géopolitiques et refroidi par une baisse de la consommation des ménages américains en mai, le CAC 40 a terminé en repli de 0,76%.

"Pour les marchés, les dernières déclarations du président américain marquent un pas supplémentaire de la part des Etats-Unis vers un engagement dans la guerre contre l'Iran menée par Israël", commente Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche économique de LBP AM.

Donald Trump a appelé mardi soir l'Iran à "une capitulation sans conditions", après avoir annoncé que les Etats-Unis contrôlaient "désormais complètement et totalement l'espace aérien iranien".

Le locataire de la Maison Blanche a aussi déclaré que les Etats-Unis "savent exactement où se cache le soi-disant +guide suprême+" iranien, l'ayatollah Khamenei" mais ne comptent pas "l'éliminer (le tuer!), du moins pour le moment".

"L'implication directe des Etats-Unis viendrait sûrement exacerber les tensions dans la région, du moins à court terme", ce qui pousse les investisseurs à éviter de se positionner sur des actifs jugés risqués, comme les actions, explique M. Paris Horvitz.

"Le calme relatif qui règne en Bourse ne doit pas être interprété à tort comme le fait que les investisseurs ignorent le sujet" géopolitique, mais plutôt comme le fait qu'ils "continuent de penser qu'il y a un conflit limité" aux deux belligérants, jusqu'à preuve du contraire, commente Jochen Stanzl, analyste de CMC Market.

Dans ce contexte, malgré la réunion de deux jours de la banque centrale américaine (Fed), qui a débuté mardi et devrait aboutir à un statu quo sur les taux mercredi soir, ainsi que les différentes négociations commerciales, "c'est le Moyen-Orient qui retient l'attention du marché en ce moment", relève Adam Button, analyste de ForexLive.

Airbus promet de choyer ses actionnaires

Airbus (+2,55% à 164,84 euros vers 09H40) a annoncé mercredi qu'il comptait mieux rémunérer ses actionnaires, en portant jusqu'à 50% le taux de distribution de ses bénéfices sous forme de dividendes, contre un plafond précédent fixé à 40%.

"La société renforcera son engagement en faveur de l'augmentation des rendements pour les actionnaires, en visant une croissance durable du dividende", déclare Airbus dans un communiqué.

TF1 sera diffusé sur Netflix en France

Les abonnés de Netflix en France pourront regarder les chaînes de TF1 et les contenus de TF1+ sur la plateforme américaine à compter de l'été 2026, en vertu d'un partenariat inédit annoncé mercredi par le géant du streaming et le groupe audiovisuel français.

Cet accord de distribution, dont la durée et le montant n'ont pas été dévoilés, permettra d'accéder à la fois aux cinq chaînes en direct de TF1 (TF1, leader des audiences en France, LCI, TMC, TFX, TF1 Séries films) et aux programmes de sa plateforme TF1+, de la série "Brocéliande" au jeu Koh-Lanta en passant par les rencontres sportives, "sans jamais avoir à quitter l'environnement Netflix" et son système de recommandation, précise un communiqué.

A la cote parisienne, TF1 prenait 0,83% à 8,50 euros.