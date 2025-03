La Bourse de Paris prudente face à la géopolitique, la défense s'envole

La Bourse de Paris évolue avec prudence lundi, hésitante quant à la direction à prendre face aux évolutions géopolitiques entre l'Ukraine et les Etats-Unis, appelant l'Europe à repenser sa défense.

L'indice vedette CAC 40 prenait 0,16% à 09H45, soit 13,66 points à 8.125,29 points. Depuis le 1er janvier, le CAC 40 affiche un gain de 9,90%.

Les indices se montrent "hésitants partout en Europe après une ouverture peut-être un peu trop positive", commente auprès de l'AFP Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés à IG France.

Les valeurs de la défense poursuivaient toutefois leur ascension: Dassault Aviation s'envolait de 14,85% à 283,00 euros et Thalès de 14,38% à 219,20 euros.

"Le plan européen de soutien à l'Ukraine dynamise les marchés, avec une forte hausse des actions de la défense. La crainte d'un retrait américain s'accentue, contraignant l'Europe à en faire plus. L'armement devient un secteur clé pour les investisseurs", commente Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a dit vouloir présenter "un plan global sur la manière de réarmer l'Europe" lors d'un sommet spécial de l'UE prévu jeudi à Bruxelles. "Nous devons urgemment réarmer l'Europe", a-t-elle martelé.

"Davantage de pays européens vont augmenter leurs dépenses de défense", a assuré Mark Rutte, secrétaire général de l'Otan, saluant une "très bonne nouvelle".

Dimanche à Londres, le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé à former "une coalition des bonnes volontés", pour défendre un futur accord de paix. Il a réuni quinze dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, qui ont affiché leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie.

"Sur le plan budgétaire, l'augmentation des dépenses signifie également une augmentation des emprunts, ce qui pourrait faire grimper les rendements européens", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

C'est dans ce contexte que vendredi soir, l'agence de notation S&P a pointé des finances publiques "sous pression" de la France.

Si S&P a laissé inchangée la note de la dette française, elle l'a toutefois assortie d'une perspective négative, ce qui signifie qu'une dégradation est désormais possible.

"La stratégie budgétaire au-delà de 2025 reste incertaine", a commenté S&P, qui prévoit par ailleurs que "la croissance du PIB tombera en dessous de 1% cette année".

Sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans de la France évoluait à 3,16%, contre 3,14% vendredi, quand son équivalent allemand était à 2,42% contre 2,41%.

Sur le marché des changes, la monnaie unique avançait de 0,20% face au billet vert, à 1,0396 dollar pour un euro.