La Bourse de Paris prudente, le taux de la dette française à 30 ans grimpe

02 Sep. 2025 à 08h53 (TU)
AFP
L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015

La Bourse de Paris restait atone mardi en attendant le retour des investisseurs américains au lendemain d'un jour férié, l'attention du marché se portant sur le rendement de la dette à échéance 30 ans, au plus haut depuis 2011.

Vers 10H15 heure de Paris, le CAC 40, l'indice vedette de la place parisienne, restait stable, à +0,02%, soit +1,38 point, pour s'établir à 7.709,28 points. Lundi, la Bourse de Paris avait terminé à l'équilibre, prenant 0,05% pour s'établir à 7.707,90 points.

"Les acteurs du marché attendent (...) avec impatience l'ouverture des marchés américains", commente Andreas Lipkow, analyste indépendant. "En raison des jours fériés, le marché européen des actions a dû se passer des impulsions commerciales des marchés boursiers américains".

Les investisseurs gardent un oeil sur la situation politique française. Le Premier ministre François Bayrou a entamé lundi une série de consultations politiques, a priori vaines, à une semaine du vote de confiance à l'Assemblée nationale qui devrait sceller le sort de son gouvernement.

"Le CAC 40 reste vulnérable (...) aux inquiétudes budgétaires", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

"Cela dit, les tensions budgétaires en France ne sont pas considérées comme contagieuses pour l'instant" sur les marchés d'actions, relève l'analyste.

La dette française au coeur de l'attention

L'attention des investisseurs se porte sur la dette française, en particulier l'échéance à 30 ans, dont le rendement a dépassé les 4,50% mardi matin, une première depuis 2011.

Pour Aurélien Buffault, gérant obligataire de Delubac AM interrogé par l'AFP, il s'agit là d'un "un signe très négatif de défiance" des investisseurs sur la France: la dette à échéance 30 ans est considérée comme un baromètre de la confiance du marché à moyen-long terme auprès de ses investisseurs, comme par exemple des caisses de retraite.

"Le catalyseur immédiat est le vote de confiance" à l'Assemblée nationale française, "prévu pour le lundi 8 septembre", note Jim Reid, économiste chez Deutsche Bank.

"Les investisseurs craignent qu'une nouvelle paralysie politique ne rende le resserrement budgétaire plus difficile, ce qui est inquiétant compte tenu du niveau actuel du déficit français", explique l'économiste.

En Allemagne également, le rendement de la dette à 30 ans se situe autour de son plus haut niveau depuis la crise de la zone euro en 2011.

Au Royaume-Uni, le taux d'emprunt britannique à 30 ans évoluait quant à lui à son plus haut niveau depuis 1998, à 5,69%.

Le luxe heureux

Les géants du luxe LVMH (3,65% à 522,10 euros) et Kering (+3,74% à 238,40 euros) bénéficiaient mardi d'une recommandation positive de la banque HSBC, poussant les investisseurs à l'achat.

