La Bourse de Paris recule après la hausse des droits de douane et du chômage aux Etats-Unis

La Bourse de Paris a fortement reculé vendredi, sous le poids des hausses de droits de douane officialisées par Donald Trump aux Etats-Unis et de signes de dégradation du marché de l'emploi dans la première économie mondiale.

Le CAC 40 a perdu 2,91% à 7.546,16 points, en recul de 225,81 points. Sur l'ensemble de la semaine l'indice vedette parisien a reculé de 3,68%.

"Les droits de douane et les chiffres moroses de l'emploi aux Etats-Unis pèsent sur le moral des investisseurs", a résumé Kathleen Brooks, analyste pour XTB.

Le président américain Donald Trump a signé jeudi le décret fixant le montant des nouveaux droits de douane qui toucheront plusieurs dizaines de pays, allant de 10% à 41%, bousculant l'ordre économique mondial.

Les produits de l'Union européenne (UE), du Japon et de Corée du Sud seront taxés à hauteur de 15%, ceux du Royaume-Uni à 10%.

Le Canada voit les droits de douane appliqués à ses produits passer finalement de 25% à 35%, sauf s'ils sont couverts par l'accord de libre-échange entre les trois pays d'Amérique du Nord.

Ces annonces provoquent "une inquiétude croissante sur les marchés", d'autant qu'à "tout moment, Trump peut revenir dessus", explique à l'AFP Christopher Dembik, conseiller en investissement pour Pictet AM.

A cela s'est ajoutée, à la mi-séance, la publication d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, première économie mondiale, qui a fait état d'une dégradation du marché du travail dans le pays, faisant craindre un ralentissement économique.

Surtout, les créations d'emplois pendant les mois de mai et de juin ont été fortement révisées à la baisse. Les chiffres corrigés (19.000 en mai et 14.000 en juin) s'affichent ainsi au plus bas depuis la pandémie de Covid-19.

Cette publication "contredit le discours sur la résilience de l'économie américaine" face à la politique protectionniste de Donald Trump, relève Kathleen Brooks.

Enfin, les investisseurs parisiens ont dû digérer plusieurs résultats décevants.

Teleperformance dégringole

Le géant mondial des centres d'appels Teleperformance a plongé de 20,65% à 68,02 euros, au lendemain de la publication de ses résultats du premier semestre faisant état d'une nette baisse de son bénéfice.

Axa à la peine

L'assureur Axa a chuté de 7,85% à 39,33 euros, après la publication d'un bénéfice net en repli de 2% sur le premier semestre.

Profits en baisse pour Saint-Gobain

Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain (-9,29% à 90,98 euros) a annoncé jeudi une baisse de 1,9% de son bénéfice net au premier semestre, liée à une hausse des impôts sur les résultats.

Engie sans énergie

L'action du groupe d'énergie Engie a cédé 2,45% à 19,15 euros. Sur le premier semestre 2025, l'entreprise a dégagé un bénéfice net récurrent en repli de 19% à 3,1 milliards d'euros.