La Bourse de Paris recule après les nouvelles menaces commerciales de Trump

La Bourse de Paris recule vendredi, plombée par de nouvelles menaces douanières de Donald Trump contre la Chine, le Canada et le Mexique.

Vers 9H40 (heure de Paris), l'indice vedette perdait 0,60% à 8.054,28 points, en recul de 47,70 points. La veille, il avait reculé de 0,51%, cédant 41,40 points à 8.102,52 points à la clôture.

Dans un énième revirement, le président américain a annoncé jeudi soir que les États-Unis imposeraient des droits de douane supplémentaires de 10% sur les produits chinois à compter du 4 mars.

Or, la Chine avait déjà été visée début février par une première hausse de 10% des droits de douane. Pékin a aussitôt promis vendredi de prendre "toutes les contre-mesures nécessaires".

Donald Trump a également assuré que des taxes de 25% visant le Canada et le Mexique entreraient en vigueur le même jour.

Ces annonces interviennent au lendemain d'une menace du président américain de faire grimper de 25% les taxes sur les produits venant de l'Union européenne.

"Pendant des semaines, la Bourse a négligé l’impact de la guerre commerciale. Il fallait bien, tôt ou tard, que le sujet revienne sur le devant de la scène", estime Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.

Les obligations d’État, valeurs refuge en période d'incertitude, sont plus recherchées par les investisseurs, ce qui fait chuter les taux d'intérêt. Vers 9H40, le rendement de l'emprunt à dix ans français atteignait 3,11%, contre 4,13% la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 2,38%, contre 2,41% jeudi.

Côté macroéconomique, les marchés prendront aussi connaissance vendredi de l'indice des prix PCE en janvier aux États-Unis, mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Cette publication est scrutée, dans la mesure où les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de l'impact de la politique douanière de Donald Trump sur l'inflation et sur la confiance des ménages dans la première économie mondiale.

En France, la hausse des prix à la consommation est revenue à 0,8% sur un an en février, selon les données provisoires, contre 1,7% en janvier, revenant sous le seuil de 1% pour la première fois depuis quatre ans.

La consommation des ménages en biens s'est repliée en janvier, de 0,5%, en raison du "net recul" des achats de biens fabriqués, après avoir augmenté de 0,7% en décembre, l'Insee confirmant par ailleurs son estimation d'un recul de 0,1% du PIB au quatrième trimestre.

Valeo dévisse

L'équipementier français Valeo dévisse de 10,86% à 10,06 euros vers 9h40. L'entreprise a vu son chiffre d'affaires se replier légèrement (-3%) en 2024 et a dégagé un bénéfice net toujours très faible, notamment à cause du ralentissement du marché des voitures électriques, a annoncé jeudi l'équipementier automobile.

Saint-Gobain récompensé

Le géant des matériaux Saint-Gobain prenait 2,55% à 97,30 euros. Il a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice net en hausse de 6,6% en 2024, porté par ses nouvelles zones de croissance, le continent américain et les pays intermédiaires comme l'Inde, malgré un "environnement difficile" en Europe sur les marchés de la construction neuve.

SMCP sanctionné

Le groupe de mode SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac) reculait de 4,69% à 3,35 euros, après avoir accusé une perte nette de plus de 23 millions d'euros en 2024 en raison de mauvaises performances sur le marché chinois, et malgré une embellie au second semestre.