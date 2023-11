La Bourse de Paris repart de l'avant

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 0,69% mercredi, accélérant en deuxième partie de séance avec un léger repli des taux obligataires pour repasser bien au-dessus des 7.000 points.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 47,93 points pour terminer à 7.034,16 points. Sur la semaine, il revient proche de l'équilibre (-0,19%), effaçant presque ses deux dernières séances de baisse.

La cote parisienne avait commencé en nette baisse, puis navigué autour de l'équilibre au cours de la première partie de séance. Elle a accéléré dans un deuxième temps, "avec un peu de détente sur les taux", note Yann Azuelos, gérant de portefeuille chez Mirabaud.

Le taux d'intérêt à 10 ans de la dette française, l'échéance qui fait référence, est descendu à 3,20%, contre 3,25% à la clôture mardi et au milieu de séance mercredi.

Les secteurs les plus sensibles aux taux, comme la technologie, le luxe, la santé ou encore l'immobilier, ont ainsi terminé en tête du CAC 40.

Côté indicateurs macroéconomiques, "il n'y a pas eu grand-chose", lors de cette séance encore et les données apprises sur la Chine, encore en difficulté économique, "sont déjà bien intégrées par les marchés" selon le gérant.

Les investisseurs attendent aussi des prises de parole de banquiers centraux, moins de deux semaines après les réunions des différentes institutions.

La dernière réunion de la banque centrale américaine a entraîné une forte hausse des actions mais "avec une forte composante technique" pour permettre le rebond de marché "survendu" au cours des derniers mois, estime M. Azuelos.

Crédit Agricole en hausse

Crédit Agricole (+1,14% à 11,72 euros) s'est appuyé au troisième trimestre sur sa banque de financement et d'investissement et ses métiers de services financiers spécialisés pour publier mercredi un revenu et un résultat net en hausse significative, compensant le ralentissement de la France.

Legrand trébuche

Le fabricant de matériel électrique a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 15,5% sur les neuf premiers mois de 2023, avec des ventes en légère hausse, une performance jugée "très solide" dans un marché du bâtiment en retrait.

Son action a reculé de 1,32% à 82,24 euros, le groupe tablant désormais sur une croissance de ses ventes (hors effet de change et hors effets du retrait de la Russie) d'environ 5%, c'est-à-dire dans le bas de la fourchette annoncée en juillet.

Antin révise à la baisse

Le fonds d'investissement spécialisé en infrastructures Antin a chuté de 8,09% à 10,79 euros après la publication de ses résultats, marqué par une révision à la baisse des perspectives de bénéfice opérationnel pour 2023 en raison de "baisse de revenus des investissements" d'un de ses fonds phare.