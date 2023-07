La Bourse de Paris s'enthousiasme après le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis

La Bourse de Paris a gagné 1,57% mercredi, propulsée par le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis qui pourrait encourager la banque centrale américaine à adopter une politique monétaire davantage conciliante.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 113 points à 7.333,01 points, sa plus forte progression depuis le 2 juin. Il a repris 3,11% sur la semaine, compensant la majorité de ses pertes de la semaine précédente (-3,89%).

La cote parisienne a ouvert en hausse mais la tendance s'est nettement amplifiée en deuxième partie de séance, après la publication de l'indicateur d'inflation américaine CPI.

L'inflation a de nouveau fortement ralenti en juin aux Etat-Unis, à 3% sur un an contre 4% le mois précédent, et a ainsi atteint un plus bas depuis mars 2021.

"On est entré dans une période de normalisation, avec des changements mensuels de prix de l'ordre de 0,2%", comme dans la période pré-Covid, remarque Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée. "Les excès se réduisent, même dans les secteurs volatils", comme les voitures neuves, ou le prix des billets d'avion, ajoute-t-il.

Autre bonne nouvelle, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire ne tenant pas compte des prix de l'alimentation et de l'énergie, est tombée à 4,8% sur un an, contre 5,3% le mois précédent, un rythme inférieur aux prévisions.

Si l'inflation est encore au-dessous du rythme des 2% ciblé par la banque centrale, la tendance va permettre d'avoir des débats plus équilibrés sur la réponse de l'institution à la situation, avec davantage de poids pour les membres demandant une position souple, selon M. Gautry.

Les marchés avaient connu la semaine dernière un "coup de semonce" en constatant la détermination de la Fed sur de prochaines hausses de taux, décrit l'économiste.

Si une nouvelle remontée du taux directeur en juillet semble actée dans la tête du marché, ceux-ci estiment peu probable désormais un deuxième relèvement lors de la réunion suivante.

En conséquence, les taux d'intérêt des emprunts des Etats ont nettement baissé sur le marché obligataire. Le taux pour l'emprunt français à 10 ans est descendu à 3,09%, contre 3,21% mardi.

Spéculation sur Casino

Le groupe lourdement endetté Casino a grimpé de 10,75% à 3,32 euros, les investisseurs se réjouissant de la possibilité que les deux groupes de prétendants à la reprise de l'enseigne rehaussent leur offre, selon Les Echos.

Rallye a aussi pris 6,98% à 0,97 euro.

Notes dissonantes

Le secteur des semi-conducteurs a profité d'une recommandation des analystes de Jefferies: STMicroelectronics a gagné 4,68% à 46,49 euros, et Soitec 6,59% à 161,80 euros.

A l'inverse, Air-France-KLM a chuté de 3,80% à 1,63 euro après que les analystes de Deutsche Bank se sont inquiétés de la capacité des compagnies aériennes européennes à maintenir des prix des billets aussi hauts qu'actuellement.

Thales va dépenser un milliard d'euros pour AeroComms

Le groupe français de technologies Thales a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives pour acquérir Cobham Aerospace Communications (AeroComms), une société fournissant des systèmes de communication de sécurité pour les cockpits, pour 1,1 milliard de dollars.

Le prix de l'acquisition est jugé "raisonnable" dans une note de Jefferies, l'opération étant considérée comme "positive" pour la société.

Son action a gagné 3,01% à 137,10 euros.