La Bourse de Paris s'octroie une pause après avoir perdu plus de 3% en deux jours

Le
27 Aoû. 2025 à 16h14 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Photographie prise le 21 avril 2024 de l'ancien siège de la Bourse de Paris, le Palais Brongniart, à Paris

Photographie prise le 21 avril 2024 de l'ancien siège de la Bourse de Paris, le Palais Brongniart, à Paris

AFP/Archives
MIGUEL MEDINA
Partager 2 minutes de lecture

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,44% mercredi, reprenant son souffle après avoir perdu plus de 3% en deux séances, fragilisée par l'instabilité politique en France qui a fait grimper les taux auxquels le pays emprunte sur les marchés financiers.

L'indice vedette CAC 40 a pris 34,12 points et s'est établi à 7.743,93 points à la clôture. Lundi et mardi, il avait cédé 1,59% puis 1,70%.

"Il est intéressant de noter que ce rebond se fait sans les valeurs du secteur bancaire, davantage affectées par les difficultés politiques en France et la mauvaise tenue du marché obligataire", commente Amélie Derambure, gérante de portefeuille diversifié chez Amundi.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans évoluait à 3,52%, contre 2,70% pour son équivalent allemand, considéré comme la référence pour la zone euro, la première puissance économique du Vieux continent étant la mieux perçue par les agences de notation.

Les investisseurs attachent une attention particulière à la comparaison entre le taux auquel la France emprunte à dix ans et celui de l'Italie, qui s'établissait à 3,57%, longtemps vue comme la lanterne rouge de la zone euro.

"Il faut aussi donner du crédit à l'Italie: une partie importante de ce mouvement de convergence provient de l'amélioration de la situation budgétaire de l'Italie, grâce à la trajectoire de sa croissance et aux réformes structurelles réalisées ces dernières années", explique la gérante d'Amundi.

"Même si le niveau de la dette italienne est beaucoup plus élevé, l'amélioration de la situation budgétaire a été saluée par les agences de notation et par les marchés", contrairement à la France, poursuit Amélie Derambure.

A la cote parisienne, les valeurs les plus exposées à l'international, par opposition aux valeurs tournées vers le marché intérieur, ont le plus avancé mercredi, le luxe en première ligne.

LVMH a gagné 3,24%, à 502,00 euros, Hermès 2,27% à 2.119,00 euros, Kering 1,80%, à 229,50 euros. Le géant des cosmétiques L'Oréal, souvent compté parmi les valeurs du luxe, s'est octroyé 1,15% à 401,25 euros.

Concernant les valeurs bancaires, BNP Paribas a cédé 0,65% à 76,53 euros, Crédit Agricole a reculé de 0,58% à 15,56 euros et Société Générale a terminé stable (-0,00%) à 52,00 euros. Depuis lundi, toutes ont perdu entre 8% et 10%.

  1. Euronext CAC40

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Des munitions d'artillerie exposées sur le site de production d'Unterlüss, de Rheinmetall, en Allemagne, le 27 août 2025
International

L'Europe se réarme à coups d'obus de l'Allemand Rheinmetall

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2025
Économie

Wall Street ouvre en petite baisse, suspendue aux résultats de Nvidia

Des procureurs taïwanais ont inculpé mercredi trois personnes, accusées d'avoir volé des secrets commerciaux à TSMC, le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs
Économie

Taïwan: trois personnes inculpées pour avoir volé des secrets commerciaux à TSMC

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

International

Macron, Merz et Tusk affichent leur "soutien déterminé" à la Moldavie face à Moscou

International

Israël intensifie ses opérations autour de Gaza-ville, réunion à la Maison Blanche

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

International

En Cisjordanie, l'armée israélienne saisit 400.000 euros et blesse des dizaines de personnes au cours d'une opération

Terriennes

"Son combat est le nôtre": mobilisation pour Sharifeh Mohammadi, militante des droits humains condamnée à mort en Iran

International

Gaza: au moins 22 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès