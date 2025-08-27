La Bourse de Paris s'octroie une pause après avoir perdu plus de 3% en deux jours

Photographie prise le 21 avril 2024 de l'ancien siège de la Bourse de Paris, le Palais Brongniart, à Paris

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,44% mercredi, reprenant son souffle après avoir perdu plus de 3% en deux séances, fragilisée par l'instabilité politique en France qui a fait grimper les taux auxquels le pays emprunte sur les marchés financiers.

L'indice vedette CAC 40 a pris 34,12 points et s'est établi à 7.743,93 points à la clôture. Lundi et mardi, il avait cédé 1,59% puis 1,70%.

"Il est intéressant de noter que ce rebond se fait sans les valeurs du secteur bancaire, davantage affectées par les difficultés politiques en France et la mauvaise tenue du marché obligataire", commente Amélie Derambure, gérante de portefeuille diversifié chez Amundi.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans évoluait à 3,52%, contre 2,70% pour son équivalent allemand, considéré comme la référence pour la zone euro, la première puissance économique du Vieux continent étant la mieux perçue par les agences de notation.

Les investisseurs attachent une attention particulière à la comparaison entre le taux auquel la France emprunte à dix ans et celui de l'Italie, qui s'établissait à 3,57%, longtemps vue comme la lanterne rouge de la zone euro.

"Il faut aussi donner du crédit à l'Italie: une partie importante de ce mouvement de convergence provient de l'amélioration de la situation budgétaire de l'Italie, grâce à la trajectoire de sa croissance et aux réformes structurelles réalisées ces dernières années", explique la gérante d'Amundi.

"Même si le niveau de la dette italienne est beaucoup plus élevé, l'amélioration de la situation budgétaire a été saluée par les agences de notation et par les marchés", contrairement à la France, poursuit Amélie Derambure.

A la cote parisienne, les valeurs les plus exposées à l'international, par opposition aux valeurs tournées vers le marché intérieur, ont le plus avancé mercredi, le luxe en première ligne.

LVMH a gagné 3,24%, à 502,00 euros, Hermès 2,27% à 2.119,00 euros, Kering 1,80%, à 229,50 euros. Le géant des cosmétiques L'Oréal, souvent compté parmi les valeurs du luxe, s'est octroyé 1,15% à 401,25 euros.

Concernant les valeurs bancaires, BNP Paribas a cédé 0,65% à 76,53 euros, Crédit Agricole a reculé de 0,58% à 15,56 euros et Société Générale a terminé stable (-0,00%) à 52,00 euros. Depuis lundi, toutes ont perdu entre 8% et 10%.