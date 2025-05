La Bourse de Paris soulagée par la trêve douanière

La Bourse de Paris a terminé en nette progression lundi, rassurée par l'annonce d'une prolongation jusqu’au 9 juillet de la pause avant la hausse des droits de douane américains sur les produits européens.

Le CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, a clôturé en augmentation de 1,21%, soit un gain de 93,73 points, pour s'établir à 7.833,13 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait perdu 1,65%.

Deux jours après avoir menacé d'imposer des droits de douane de 50% sur les produits européens dès le 1er juin, le président américain Donald Trump a changé de pied dimanche, après une "très bonne conversation" téléphonique avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, suspendant la surtaxe jusqu'au 9 juillet.

Charlotte de Montpellier, économiste chez ING, a constaté "un peu de soulagement" sur les marchés européens, avec "l'espoir de pouvoir atteindre un accord commercial" à l'issue de la pause.

"Les nouvelles étaient mauvaises vendredi, et maintenant, les nouvelles sont meilleures", a-t-elle résumé.

Le président français Emmanuel Macron s'est quant à lui dit "confiant" lundi au sujet des discussions commerciales entre l'Union européenne et les Etats-Unis.

"Les discussions avancent bien, il y a eu un bon échange entre le président Trump et la présidente von der Leyen, et je souhaite qu'on puisse poursuivre sur ce chemin, qui doit nous conduire à revenir à des tarifs les plus bas possibles", a-t-il développé.

Selon Charlotte de Montpellier, le marché comprend "que les droits de douane vont exister, et qu'ils vont perdurer". "In fine, nous aurons donc davantage de droits de douane qu'au début de l'année", raison pour laquelle "l'optimisme n'est pas totalement réapparu", a-t-elle relevé.

L'automobile en profite

Le constructeur automobile Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler), très présent aux Etats-Unis, a logiquement profité du revirement de M. Trump face à l'UE. Son action a terminé en hausse de 4,82%, à 9,17 euros.

Les équipementiers ont suivi la dynamique, à l'image de Forvia (+4,75% à 8,21 euros) et Valeo (+4,92% à 9 euros).

Du changement chez Eramet

L'assemblée générale des actionnaires d'Eramet (+2,18% à 50,15 euros) a approuvé lundi la séparation de la gouvernance du groupe minier français, avec l'arrivée du Brésilien Paulo Castellari à la direction générale, tandis que Christel Bories conserve la présidence du conseil d'administration.

M. Castellari, dont la nomination avait été annoncée par le groupe en février au terme d'une recherche de plusieurs mois, "est un dirigeant expérimenté et très international avec une forte compétence minière, et nous partageons les mêmes valeurs concernant la mine responsable", a déclaré Mme Bories devant les actionnaires.