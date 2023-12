La Bourse de Paris soutenue par la baisse des taux obligataires

La Bourse de Paris a ouvert en légère hausse jeudi, soutenue par les baisses des taux obligataires, dans un marché calme en raison de l'absence de nombreux investisseurs pour les congés de fin d'année.

La Bourse de Paris gagnait 0,13%, soit 9,49 points à 7.581,31 vers 09h30. Mercredi, après quatre jours de fermeture, l'indice vedette CAC 40 a clôturé à l'équilibre (+0,04%) à l'issue d'une séance atone.

Peu de publications sont attendues jeudi, hormis quelques données immobilières aux Etats-Unis.

"La période entre Noël et le Nouvel An n'est généralement pas connue pour son flot d'actualité influençant le marché", commente Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

L'analyste souligne toutefois des mouvements sur les taux obligataires américains à échéance dix ans mercredi, les faisant passer "sous la barre des 3,80%, à leur niveau le plus bas depuis juillet". Vers 09H35, l'emprunt américain à dix ans évoluait à 3,81%.

En Europe, les taux des emprunts français et allemands à dix ans évoluaient autour de leurs plus bas de l'année.

"La récente poussée des achats d'actions et d'obligations est principalement liée à l'anticipation de baisses de taux directeurs attendues de la part de la Réserve fédérale" (Fed), la banque centrale américaine, explique Stephen Innes.

A l'issue des dernières réunions de politique monétaire, la Fed et la Banque centrale européenne (BCE) ont fait le choix de maintenir leurs taux directeurs inchangés, mais le marché parie désormais sur un scénario central qui intégrerait six baisses de taux en 2024, alors que les membres de la Fed n'en attendent officiellement que la moitié, en moyenne.

Toutefois, "il existe un risque croissant de correction brutale lorsque l'euphorie touchera à sa fin", prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.