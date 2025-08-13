La Bourse de Paris soutenue par un environnement économique jugé plus clair

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,66% mercredi, soutenue par la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine en septembre, mais aussi par la prolongation de la trêve commerciale entre Washington et Pékin, avant un sommet déjà historique entre Trump et Poutine.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 51,55 points à 7.804,97 points à la clôture. La veille, le CAC 40 avait terminé en hausse de 0,71%.

"Le sentiment global est positif sur les marchés", grâce à "trois éléments": la trêve commerciale Chine-Etats-Unis, la rencontre à venir entre Donald Trump et Vladimir Poutine et l'anticipation d'une baisse des taux de la Fed en septembre, résume Frédéric Rozier, gérant de portefeuilles chez Mirabaud.

A la cote parisienne, "les valeurs exposées au marché asiatique ont progressé" après l'officialisation la veille de la prolongation de 90 jours de la trêve commerciale entre Washington et Pékin sur le front des droits de douane, ce qui devrait "réduire la pression sur la croissance chinoise", explique Frédéric Rozier.

Le numéro un mondial du luxe, LVMH, a gagné 2,72% à 469,60 euros, Kering 1,87% à 217,35 euros et Hermès 1,42% à 2.075,00 euros. Le géant des cosmétiques L'Oréal, souvent classé dans cette catégorie, s'est octroyé 2,32% à 388,15 euros.

Sur le front géopolitique, les marchés attendent de connaître l'issue du sommet entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine, prévu vendredi en Alaska, au sujet de la guerre en Ukraine, qui est le conflit en Europe le plus sanglant depuis la Seconde Guerre mondiale. Le sommet se tiendra en l'absence de Volodymyr Zelensky et n'est ainsi pas une conférence de paix.

"Pour les investisseurs européens, cette rencontre ne change pas grand-chose", mais elle pourrait soulager "les investisseurs étrangers" qui voient l'Europe comme "une zone de tensions", explique M. Rozier.

"S'il y a eu, à un moment donné, des flux d'investissements des Etats-Unis vers l'Europe plus conséquents, ces flux s'inversent, parce que de l'autre côté de l'Atlantique la situation s'est éclaircie sur les droits de douane, alors qu'en Europe, les incertitudes demeurent", poursuit-il.

Enfin, la publication la veille d'un indice d'inflation pour le mois de juillet aux Etats-Unis, en ligne avec les attentes du marché, a rassuré les investisseurs sur le fait que les droits de douane de Donald Trump ne se sont pas traduits par une hausse des prix pour le consommateur américain, moteur du PIB de la première puissance économique mondiale.

Selon un calcul de l'OMC et du FMI actualisé au 8 août, les droits de douane appliqués par les États-Unis s'élèvent désormais en moyenne à 20,1%, soit leur plus haut niveau depuis le début des années 1910, hormis quelques semaines de 2025.

"Les entreprises ont vraisemblablement pris sur elles" les hausses des prix induites par l'augmentation des droits de douane, ajoute Frédéric Rozier. Dans ce contexte, la publication de l'indice des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis pour juillet attendue jeudi sera scrutée.

Le soulagement des investisseurs sur l'inflation les a poussés à renforcer leurs attentes quant à une baisse des taux directeurs de la banque centrale américaine en septembre.

Valneva reste en altitude

Le titre du spécialiste des vaccins Valneva a bondi de 18,75% à 3,98 euros, toujours porté par la publication la veille de ses résultats semestriels. Depuis le 1er janvier, la valeur du titre s'est envolée de 117,39%.

Le laboratoire franco-autrichien avait fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 97,6 millions d'euros contre 70,8 millions d'euros au premier semestre 2024 et a confirmé ses perspectives 2025 dans un communiqué.