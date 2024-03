La Bourse de Paris stable lundi, en attendant du carburant

La Bourse de Paris est stable lundi matin, dans une actualité économique vide en ce début de semaine, mais des indicateurs économiques et des prises de parole de banquiers centraux viendront animer les prochains jours.

L'indice vedette CAC 40 s'établissait à 8.147,72 points vers 09H40, soit une légère baisse de 0,05% (-4,28 points). Vendredi, la cote parisienne a reculé de 0,34% à 8.151,92 points et a affiché un bilan hebdomadaire en repli, à cause de valeurs du secteur du luxe en berne.

L'agenda de lundi est peu chargé, comme à l'accoutumée pour le premier jour de la semaine. Les marchés pourront peut-être obtenir un peu de grain à moudre de la part de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui s'exprimera dans le cadre de la réunion des ministres européens de l'Environnement.

Dans l'après-midi, les investisseurs regarderont les indicateurs macroéconomiques américains, notamment ceux sur l'activité économique régionale qui seront publiés par les antennes de la Réserve fédérale (Fed) de Chicago et Dallas, ainsi que les chiffres des ventes de maisons neuves en février.

Quelques autres indicateurs viendront rythmer la semaine, avant son point d'orgue: la publication vendredi de l'indice PCE, l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale (Fed) américaine, et un discours du président de la banque centrale américaine Jerome Powell.

Les marchés européens et américains seront cependant fermés vendredi et ne réagiront que la semaine prochaine.

"Les banquiers centraux vont assurer le +service après-vente+ des réunions de politique monétaire des quinze derniers jours", commente Christian Parisot pour le courtier Aurel BGC, qui ajoute que "plusieurs membres du FOMC (comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, ndlr) vont intervenir" cette semaine.

La semaine passée, les membres de la Fed ont confirmé les prévisions de trois baisses des taux directeurs en 2024, mais les données économiques publiées au lendemain de la réunion du comité de politique monétaire de l'institution ont de nouveau montré que l'économie américaine reste solide et ne nécessite peut-être pas autant d'assouplissement monétaire.

"La conviction que l'économie restera résistante alors que l'inflation s'estompe pourrait aussi inciter certains investisseurs à réduire leur risque", estime Christian Parisot.

Atos publiera ses résultats mardi

Le conseil d'administration d'Atos, en pleine déroute, communiquera "en temps voulu sur sa position" quant au plan de son premier actionnaire Onepoint, a déclaré lundi le groupe informatique français, qui présentera mardi ses résultats annuels dont la publication a été plusieurs fois reportée.

Son action progressait de 4,31% à 1,84 euros.

Carmat confiant sur ses finances

Le fabricant français de coeurs artificiels Carmat (+7,78% à 4,16 euros) a annoncé vendredi soir pouvoir financer ses activités jusque mi-mai 2024, après un accord conclu avec ses créanciers qui lui permet de reporter d'au moins deux ans l'échéance du remboursement de ses dettes. Il estime son besoin de financement sur les 12 prochains mois à environ 35 millions d'euros.

Cohue autour de Believe

Le conseil d'administration de Believe (+5,31% à 16,66 euros) invite Warner Music Group (WMG), qui a fait part de son intérêt pour prendre le contrôle de la licorne, à déposer une offre formelle d'ici le 7 avril. La proposition de Warner est en concurrence avec une autre offre préexistante, formulée par un consortium fondé par Denis Ladegaillerie, patron de Believe, rejoint par les fonds TCV et EQT.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a estimé que ce consortium a agi "en violation des principes de loyauté, de transparence" en supprimant une de ses conditions suspensives en vue de son offre publique d'achat.