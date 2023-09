La Bourse de Paris termine au plus bas depuis mars

La Bourse de Paris a clôturé stable (-0,03%) mercredi, mais atterrit à son plus bas niveau depuis fin mars, peu aidée par la remonté des prix du pétrole dans un contexte ou l'inflation pèse toujours.

L'indice vedette CAC 40 a lâché quelque 2,23 points à 7.071,79 points. Mardi, la Bourse de Paris avait clôturé en repli de 0,70%.

"On est resté entre 7.100 et 7.500 points pendant plusieurs mois, et là on essaye de sortir par le bas d'une zone de consolidation, ce qui est un peu dangereux", commente Alexandre Baradez, analyste d'IG France.

"La question est aujourd'hui de savoir s'il s'agit d'une sortie pour solder les peurs autour des banques centrales et mieux rebondir" ou s'il s'agit d'une tendance baissière qui pourrait durer, a-t-il ajouté.

La séance a été marquée par "un rebond du pétrole", plus poussif "que les jours précédents" alors que "le discours monétaire est toujours agressif", souligne Alexandre Baradez.

Côté valeurs, le groupe chimique français Arkema a gagné 3,15% à 92,96 euros après avoir annoncé mercredi investir 310 millions d'euros en France, en Chine et aux États-Unis pour décarboner ses activités, produire des additifs utilisés dans la fabrication de panneaux photovoltaïques et accroître sa production d'additifs pour biocarburants.

Le groupe français TotalEnergies prévoit "d'augmenter sa production d'hydrocarbures de 2 à 3% par an sur les cinq prochaines années", tout en assurant vouloir maintenir "le cap de sa stratégie multi-énergies équilibrée", ancrée notamment sur le GNL et l'électricité. L'action du groupe a clôturé en hausse de 1,65% à 62,93 euros. Les valeurs pétrolières ont aussi été soutenu par le rebond des prix du pétrole.

Le producteur français d'énergies renouvelables Voltalia a chuté de 15,72% à 10,94 euros après avoir annoncé des résultats inférieurs aux attentes des analyses.