La Bourse de Paris termine dans le vert malgré les droits de douane américains

Le
07 Aoû. 2025 à 16h43 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris

La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, profitant des espoirs de désescalade dans le dossier de la guerre en Ukraine, malgré l'entrée en vigueur des droits de douane américains sur les produits européens.

Le CAC 40 a gagné 0,97%, soit une hausse de 74,29 points, pour s'établir à 7.709,32 points. L'indice vedette avait gagné 13,99 points (+0,18%) et s'était établi à 7.635,03 points à la clôture mercredi.

"L'Europe a montré jusqu'ici une bonne résilience macroéconomique et donc, a fortiori, un accord commercial même déséquilibré" ne suffit pas à saper l'optimisme des investisseurs, relève Vincent Juvyns, stratégiste à ING interrogé par l'AFP.

Les nouveaux droits de douane américains sur les produits en provenance de dizaines d'économies sont devenus effectifs jeudi à 04H01 GMT. Ces surtaxes se situent dans une large fourchette comprise entre 10% et 41%.

Par ailleurs, "l'Europe profite des espoirs d'une rencontre Trump-Poutine", promettant des "avancées dans le dossier ukrainien" poursuit M. Juvyns.

Le Kremlin a annoncé jeudi qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump était prévue "dans les prochains jours", tout en écartant pour l'heure un sommet à trois avec le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le président américain avait lui aussi évoqué mercredi une possible rencontre "très bientôt", ce qui constituerait une première depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier.

"Tout progrès" dans le sens d'une résolution du conflit "serait bienvenu pour les consommateurs européens et pour l'appétit pour le risque", commente Fawad Razaqzada, analyste de marché à City Index.

"Les marchés ne sont pas particulièrement inquiets de l'introduction des droits de douane", relève Vincent Juvyns. "Les industriels sont les mieux placés en Europe pour profiter de la réorganisation des chaînes logistiques", relève-t-il.

Le secteur industriel a terminé dans le vert, à l'instar de Saint-Gobain (+3,27% à 96,56 euros) et ArcelorMittal (+4,33% à 27,94 euros).

