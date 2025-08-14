La Bourse de Paris termine dans le vert, profitant d'un effet de change favorable

Le
14 Aoû. 2025 à 16h21 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Photographie prise le 21 avril 2024 de l'ancien siège de la Bourse de Paris, le Palais Brongniart, à Paris

AFP/Archives
MIGUEL MEDINA
La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, profitant d'un effet de change favorable avec la baisse de l'euro face au dollar après qu'un indice sur l'inflation côté producteurs aux Etats-Unis a provoqué une révision des anticipations de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice phare de la Bourse de Paris a pris 0,85%, soit un gain de 65,37 points, pour s'établir à 7.870,34 points. La veille, le CAC 40 avait terminé en hausse de 0,66%.

A l'instar de ses homologues européens, l'indice vedette de la place de Paris a profité d'un "effet de devises", explique à l'AFP Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique pour Lombard Odier IM.

Le dollar américain a monté après la publication des prix à la production aux Etats-Unis jeudi, qui ont nettement plus augmenté qu'escompté au mois de juillet, avec une hausse marquée dans les services.

Sur un mois, l'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 0,9% après être resté stable en juin, une augmentation bien plus marquée que ne le prévoyaient les analystes.

"Dans ce contexte, la Réserve fédérale américaine n'a guère de marge de manœuvre et ne devrait pas changer de cap dans un avenir proche", estime Andreas Lipkow, analyste indépendant. "Il faut d'abord voir quel sera l'impact final des droits de douane imposés et comment l'environnement économique évoluera."

Selon l'outil de veille de CME FedWatch, les investisseurs prévoient désormais à 90,5% une baisse des taux d'un quart de point lors de la prochaine réunion de la Fed, contre plus de 96% mercredi.

Cette révision des attentes a renforcé le dollar, et pesé sur l'euro, rendant les actifs libellés en euro plus attractifs pour les investisseurs.

Feu vert pour la défense

Autre focus des marchés: la rencontre historique vendredi du président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump, qui discuteront "principalement" en Alaska du règlement du conflit armé en Ukraine, lors d'une conversation "en tête-à-tête", a annoncé jeudi le Kremlin.

L'incertitude persistante autour du conflit a poussé les valeurs de la défense à la hausse, d'autant que Donald Trump a, à plusieurs reprises, tempéré les attentes autour de la rencontre.

Il a dit vouloir "tâter le terrain" avec son homologue russe, et que si l'entretien se passe bien, il débouchera "presque immédiatement" sur une rencontre à trois entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même. Mais si la réunion tourne mal, le président américain a assuré qu'il n'y aurait pas de "seconde rencontre".

Le groupe industriel français de défense Thales a terminé en hausse de 2,55% à 237,50 euros, soit la plus forte hausse du CAC 40 jeudi, et Dassault Aviation a gagné 1,40% à 275,80 euros.

