La Bourse de Paris a terminé en baisse

La Bourse de Paris a terminé en baisse mardi, au terme d'une séance attentiste marquée par des prises de bénéfices avant la publication des résultats des majors technologiques américaines et à l'approche de l'élection présidentielle aux Etats-Unis.

L'indice vedette du CAC 40 a perdu 0,61% à 7.511,11 points, soit 45,83 points. Lundi, il avait gagné 0,79%, profitant de la chute des prix du pétrole.

"En Europe comme de l'autre côté de l'Atlantique, on voit beaucoup d'attentisme à l'approche des publications des résultats d'entreprise des très très larges capitalisations américaines", notamment de cinq des "Sept Magnifiques", le surnom donné aux grands noms du secteur technologique, commente Lucas Excoffier, trader chez Oddo BHF, interrogé par l'AFP.

Ceux d'Alphabet, la maison mère de Google, ouvrent le bal après la cloture de Wall Street mardi. Ce sera ensuite au tour de Microsoft et de Meta mercredi, avant Apple et Amazon jeudi.

"Le gros de l'attention des investisseurs se porte sur l'élection américaine dans une semaine", poursuit Lucas Excoffier.

Selon lui, la posture attentiste des investisseurs devrait durer jusqu'au résultat, après quoi les marchés pourraient faire face à plus de volatilité.

Le trader remarque également "un peu de prise de bénéfice sur (les marchés d'actions) en Europe" en attendant l'élection américaine.

Accords entre la France et le Maroc

La France et le Maroc ont conclu, à l'occasion de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron à Rabat, qui a débuté lundi, des contrats et accords d'investissement dont le montant global atteint "plus de 10 milliards d'euros", selon l'Elysée.

Parmi ces contrats, le spécialiste français de l'eau et du traitement des déchets Veolia (-0,24% à 29,69 euros en clôture) a signé mardi un protocole d'accord avec le Maroc en vue d'y développer un projet de dessalement d'eau de mer, présenté par le groupe comme le plus grand d'Afrique et le deuxième plus grand au monde.

TotalEnergies (-0,55% à 59,40 euros en clôture) a signé pour sa part un "contrat préliminaire de réservation du foncier" avec le Maroc afin de développer un projet de production d'hydrogène vert, selon un communiqué du géant pétrolier diffusé mardi.

Le motoriste et équipementier aéronautique français Safran (-0,76% à 209,80 euros à la clôture) va mettre en place un site de maintenance et de réparation de son moteur vedette LEAP à Casablanca, au Maroc, dans le cadre d'un protocole d'accord signé lundi avec le gouvernement marocain.

Le groupe Alstom (+0,05% à 20,30 euros en clôture) a signé lundi à Rabat un accord avec l'Office national des chemins de fer marocain pour négocier un contrat portant sur la fourniture de 12 à 18 rames de trains à grande vitesse.