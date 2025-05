La Bourse de Paris termine en baisse, l'enthousiasme autour de la détente commerciale retombe

La Bourse de Paris a terminé en petite baisse mercredi, marquant le pas après que l'enthousiasme autour de la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine est légèrement retombé.

L'indice vedette de la place parisienne a cédé 0,47% en clôture, soit une perte de 37,04 points, pour s'établir à 7.836,79 points. Mardi, le CAC 40 avait fini sur un gain de 0,30% pour s'établir à 7.873,83 points.

La prudence s'est installée sur la place parisienne mercredi après l'enthousiasme du début de semaine.

La désescalade de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, qui avait lourdement pesé sur le moral des investisseurs, semble désormais intégrée dans les cours, selon les analystes interrogés par l'AFP.

Aux Etats-Unis, "les moteurs de la récente reprise du marché boursier américain sont les bonnes nouvelles sur les droits de douane, les accords commerciaux, et les accords technologiques avec l'Arabie Saoudite, riche en liquidités", commente Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Mais en Europe, "les investisseurs restent en retrait", remarque Antoine Andreani, directeur de la recherche chez XTB France. "Ils sont suspendus à une annonce, un accord commercial effectif entre les Etats-Unis et l'Union européenne".

En attendant un "prochain catalyseur économique", les indices européens marquent le pas, note Fawad Razaqzada, analyste chez City Index.

Le luxe flanche

Le secteur du luxe a souffert mercredi "en l'absence d'un accord entre les Etats-Unis et l'Union européenne", "le marché américain représentant une grosse proportion du chiffre d'affaires de ces entreprises.

En queue de peloton du CAC 40 mercredi, le géant français des cosmétiques L'Oréal a terminé en baisse de 3,26% à 372,60 euros l'action, suivi de Kering (-3,09% à 185 euros) et du géant du luxe LVMH (-2,18% à 525,20 euros).

Alstom dans la tourmente

Le français Alstom est revenu aux bénéfices après son achat de Bombardier en publiant mercredi des résultats meilleurs qu'attendu pour son exercice décalé 2024/2025, mais ses objectifs ont été en deçà des prévisions des analystes et le titre a dévissé en Bourse.

Sur l'exercice 2025-2026, le groupe vise une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 3% et 5%, avec une marge d'exploitation ajustée d'environ 7%. A partir de l'année 2026, Alstom vise entre 8 et 10% de marge opérationnelle "grâce à des prises de commandes de qualité" et des "initiatives d'excellence opérationnelle".

Ces objectifs ont été jugés timides par les investisseurs, et l'action a terminé sur une chute de 17,28%, à 18,76 euros.