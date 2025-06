La Bourse de Paris termine en hausse

La Bourse de Paris a terminé dans le vert vendredi, rassurée par la décision de Donald Trump de temporiser sur une éventuelle participation américaine dans la guerre Iran-Israël.

Le CAC 40 a pris 0,48% à 7.589,66 points, en hausse de 36,21 points. La veille, il avait cédé 1,34%.

Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette parisien a toutefois perdu 1,24%.

Donald Trump a annoncé jeudi soir qu'il se donnait "deux semaines" pour décider d'une intervention militaire américaine aux côtés d'Israël.

Cette nouvelle "a été très bien interprétée par les marchés", relève Antoine Andreani, analyste de marchés pour XTB, interrogé par l'AFP.

Cela "a quelque peu apaisé les tensions", abonde Ipek Ozkardeskaya, analyste à Swissquote Bank. La veille, les Bourses avaient nettement reculé en raison de propos du président américain laissant planer le doute sur une éventuelle intervention.

Plus généralement, "les marchés prennent en compte le fait que Donald Trump n'a pas intérêt à un embrasement du conflit, qui provoquerait une flambée du pétrole et de l'inflation", ce qui "réduirait le pouvoir d'achat de ses électeurs", estime Antoine Andreani.

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni espèrent en profiter pour relancer les discussions sur le nucléaire iranien et donner une chance à la diplomatie, lors d'une réunion débutée vendredi à Genève entre leurs ministres des Affaires étrangères et leur homologue iranien, Abbas Araghchi.

Autre information de la séance: un gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a jugé vendredi que la banque centrale américaine devrait rapidement baisser ses taux directeurs, dès sa réunion de juillet.

Une surprise, alors que son président Jerome Powell avait laissé entendre lors de sa réunion, cette semaine, que la Fed ne devait pas dévier rapidement de sa posture, inquiet de voir l'inflation repartir avec les hausses de droits de douane aux États-Unis.

Côté obligataire, l'emprunt à dix ans français a atteint 3,24%, contre 3,27% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a atteint 2,51%.

Eutelsat dans l'espace

Le titre d'Eutelsat a pris la tête du SBF 120, affichant une hausse de 30,81% à 3,72 euros l'action.

Face à l'américain Starlink, la France réinvestira 717 millions d'euros dans le groupe, champion européen des satellites, pour en devenir le premier actionnaire, ont officialisé l'entreprise et l’Élysée jeudi soir.