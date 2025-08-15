La Bourse de Paris termine en hausse, entre Ukraine et indicateurs aux Etats-Unis

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015

La Bourse de Paris a fini dans le vert vendredi, après la publication d'une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis, dans l'attente de la rencontre imminente en Alaska entre les présidents Trump et Poutine sur la guerre en Ukraine.

Le CAC 40 a pris 0,67% à 7.923,45 points, en hausse de 53,11 points. La veille, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait avancé de 65,37 points (+0,85%) à 7.870,34 points.

Sur l'ensemble de la semaine, il a gagné 2,33%.

Les investisseurs sont à l'affût du moindre indicateur économique aux Etats-Unis pour évaluer les effets de la politique de hausse des droits de douane imposée par Donald Trump sur la première économie mondiale.

Ce vendredi, ils ont reçu des signaux contradictoires.

Les ventes au détail ont progressé en juillet, pour le deuxième mois d'affilée, en parfaite conformité avec les attentes du marché, tirées en particulier par la vente d'automobiles et le secteur de l'ameublement.

Mais la production industrielle américaine a reculé de 0,1% sur un mois, alors que le consensus des analystes tablait sur une stagnation. Et la confiance des consommateurs a rechuté au mois d'août aux Etats-Unis, contrairement aux attentes des marchés.

Ces indices ont été publiés au lendemain de l'annonce de l'inflation côté producteurs (PPI) de juillet, bien plus forte que prévu, qui a accru les craintes d'une flambée des prix en raison des droits de douane, susceptible d'empêcher la Réserve fédérale américaine (Fed) de baisser ses taux.

Toutefois, "la plupart des investisseurs continuent de penser que la Réserve fédérale (Fed) réduira ses taux au moins deux fois cette année: en septembre, puis en décembre", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Autre point d'attention des marchés: "le sommet Trump-Poutine en Alaska, où les deux dirigeants devraient discuter de l'Ukraine", mais dont les développements ne devraient pas être connus avant la clôture des marchés américains (20H00 GMT), commentent les économistes de Deutsche Bank.

"Même si une percée immédiate est peu probable, le sommet sera néanmoins un indicateur important pour les relations américano-russes et la guerre en Ukraine", poursuivent-ils.

La rencontre "en tête à tête" du président russe Vladimir Poutine et de son homologue américain Donald Trump sera suivie par un repas de travail, avec leurs conseillers. Ils donneront ensuite une conférence de presse.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français à dix ans a atteint 3,46%, contre 3,47% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a atteint 2,79%, contre 2,71%.

Verallia cède du terrain

Le fabricant de bouteilles et emballages en verre Verallia, ex-filiale de Saint-Gobain, a cédé 6,14% à 27,22 euros, au lendemain de l'annonce selon laquelle la société d'investissement brésilienne BWGI détenait 77,05% de son capital, à l'issue de son OPA.