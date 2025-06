La Bourse de Paris termine en légère baisse

La Bourse de Paris a fini la séance sans élan jeudi, oscillant entre de nouvelles menaces douanières de Donald Trump, et un indicateur d'inflation rassurant aux États-Unis, alimentant l'espoir d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le CAC 40 a perdu 0,14% à 7.765,11 points, en recul de 10,79 points. La veille, l'indice vedette parisien avait lâché 0,36%.

Les investisseurs ont dû digérer un énième coup de semonce du président américain dans les actuelles négociations entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux.

Donald Trump a annoncé mercredi soir son intention d'envoyer d'ici deux semaines des lettres à certains pays, pour leur annoncer des droits de douane qui leur seront imposés unilatéralement, faute d'accord à ce stade.

Ces lettres présenteront "un accord à prendre ou à laisser" et seront envoyées "dans une semaine et demie, deux semaines", a-t-il précisé mentionnant "plus de 150 pays".

Ces remarques ont "de nouveau inquiété les investisseurs", et pourraient "accroître l'incertitude économique dans les semaines à venir", explique Fawad Razaqzada, analyste de marchés pour City Index.

Autre point d'attention: la publication d'une inflation côté producteurs moins élevée qu'attendu aux États-Unis, qui a légèrement amélioré l'ambiance, sans pour autant faire passer les cours dans le positif.

Ces données "indiquent qu'il n'y aucune pression inflationniste dans les prix à la production" provoqués par "les droits de douane", relève Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Elles "donnent davantage de marge de manœuvre à la Réserve fédérale américaine (Fed) pour baisser ses taux prochainement", indique Pierre-Alexis Dumont. Un assouplissement de la politique monétaire est généralement une bonne nouvelle pour les actions.

Côté valeurs, comme l'ensemble du secteur aérien, le titre de la compagnie française AirFrance-KLM a connu un lourd recul de 7,25% à 8,65 euros sur la Bourse de Paris, après qu'un Boeing 787 Dreamliner de la compagnie Air India à destination de Londres avec 242 personnes à bord s'est écrasé jeudi dans le nord-ouest de l'Inde.