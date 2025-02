La Bourse de Paris termine en petite hausse, soutenue par les actions de la finance et la défense

La Bourse de Paris a terminé en petite hausse mardi, soutenue par les valeurs bancaires mais aussi de l'industrie et de la défense, avec la perspective de l'augmentation des dépenses européennes dans le secteur.

L'indice vedette CAC 40 a terminé en hausse de 0,21%, soit un gain de 17,43 points à 8.206,56 points. Depuis le début de l'année, il a gagné plus de 11% et se rapproche de ses plus hauts niveaux en séance (8.259,19 points) et en clôture (8.239,99 points), atteints tous deux en mai 2024.

"Les discussions autour de l'Europe de la défense poussent les valeurs industrielles", a expliqué à l'AFP Vincent Juvyns, membre de l'équipe stratégie de JPMorgan AM.

"Le sommet d'urgence des dirigeants européens" organisé lundi "à Paris n'a pas semblé créer de consensus ni de voie claire pour l'avenir, mais il y a sans aucun doute une reconnaissance que les dépenses de défense européennes doivent augmenter", a estimé Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank.

En parallèle, le secteur financier est fortement en hausse depuis le début de l'année.

Les valeurs financières bénéficient "des baisses de taux réalisées et attendues" de la Banque centrale européenne (BCE) et "de l'augmentation de la demande de crédit en général", a relevé Vincent Juvyns.

Si les baisses de taux ont des conséquences sur la rentabilité des banques, elles sont, en effet, tout de même un atout pour l'activité de crédit. Et "les taux de la BCE sont attendus en dessous des 2% d'ici un an", de quoi "irriguer l'économie européenne et soutenir les actifs à risque" comme les actions, a-t-il noté.

Valneva brille

Le groupe pharmaceutique franco-autrichien Valneva, qui développe plusieurs vaccins innovants, a grimpé en Bourse mardi après avoir annoncé une hausse de ses revenus de 10% en 2024, à 169,6 millions d'euros.

Valneva s'est aussi dit en mesure de faire progresser son chiffre d'affaires en 2025, l'attendant autour de 180 à 190 millions d'euros, tout en promettant d'être rigoureux en matière de dépenses.

Le titre du groupe a terminé en hausse de 6,14%, à 3,60 euros.

Capgemini flanche

Le géant français de l'informatique Capgemini a publié mardi des résultats 2024 en demi-teinte. Le bénéfice net a atteint près de 1,7 milliard d'euros, en progression de 0,5% sur un an, tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 1,9%, à 22,1 milliards d'euros.

Ces résultats "mitigés" ont été sanctionnés par les investisseurs. L'action du groupe a terminé en baisse de 10,22%, à 166,50 euros.