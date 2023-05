La Bourse de Paris termine la semaine en légère hausse

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0,45% vendredi avec une bonne performance des banques après les résultats de Société Générale, mais insuffisamment pour terminer la semaine en positif.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 33,07 points à 7.414,85 points. Il termine toutefois la semaine en baisse de 0,33%. C'est sa troisième semaine de baisse consécutive, sa pire série depuis septembre 2022.

La cote parisienne avait commencé plus vigoureusement la séance, avec les valeurs du luxe dopées par les résultats du Suisse Richemont, jusqu'à atteindre 7.463 points. Mais, comme dans le reste de la semaine, son rebond s'est tassé en deuxième partie de journée et Hermès a fini avant-dernier du CAC 40 (-0,67% à 1.975,40 euros).

Après la saison des résultats d'entreprises, puis les réunions des banques centrales, l'actualité de la semaine a été plus pauvre.

"Tout est dans la nuance", même si "plusieurs points positifs" pourraient ensuite venir soutenir les marchés, estime Céline Weill-Alliel, gérante d'Uzès Gestion, qui rappelle que les marchés ont très fortement monté depuis septembre 2022.

Parmi les signaux, elle compte la reprise du dialogue entre la Chine et les Etats-Unis ou la confiance affichée par les autorités monétaires, à l'image de la Banque d'Angleterre jeudi, que les économies vont échapper à la récession.

La dynamique mondiale est pourtant peu expansive: la confiance des consommateurs a plongé en mai aux Etats-Unis, plombée par des inquiétudes croissantes quant à la santé de l'économie mais aussi par le débat sur le plafond de la dette et un potentiel défaut de paiement du pays.

Il pourrait survenir dès début juin, si aucun accord n'est trouvé entre démocrates et républicains pour relever le plafond de la dette, a indiqué vendredi le service du budget du Congrès (CBO).

Joli Scor

Le réassureur Scor a annoncé un bénéfice net de 311 millions d'euros au premier trimestre, largement supérieur aux attentes des analystes, grâce notamment à une hausse des tarifs, repassant dans le vert après une perte de 35 millions l'an dernier à la même période, retraité selon une nouvelle norme comptable.

Son action a pris 9,43% à 25,75 euros après avoir fortement reculé de 23% en 2022 face aux pertes enregistrées à cause de l'impact des catastrophes naturelles.

Société Générale dope les banques

Le groupe bancaire Société Générale (+1,19% à 22,06 euros) a annoncé un bénéfice net en hausse de 5,7% sur un an au premier trimestre, et supérieur aux attentes des analystes, la banque de financement et d'investissement, les réseaux de détail à l'international mais aussi le crédit-bail automobile compensant la petite forme de la banque de détail en France.

Sur l'année, l'action recule encore de 5,96%, la troisième pire performance du CAC 40.

Les autres actions bancaires ont fait encore mieux, avec des gains de 1,99% à 58,49 euros pour BNP Paribas et de 1,44% à 11,72 euros pour Crédit Agricole, qui signe par ailleurs la meilleure performance de la semaine (+5,93%).

JCDecaux en repli

Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux (-3,79% à 18,30 euros) a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 6,9% à 672 millions d'euros.