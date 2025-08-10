La canicule s'étale sur presque toute la moitié sud du pays

Le
10 Aoû. 2025 à 01h50 (TU)
Mis à jour le
AFP
Des passants se protègent du soleil avec des éventails, le 1er juillet 2025 à Paris

Des passants se protègent du soleil avec des éventails, le 1er juillet 2025 à Paris

Thibaud MORITZ
La vague de chaleur en cours depuis vendredi, la deuxième de l'été à toucher la France, s'étend dimanche à presque toute la moitié sud du pays, avec 42 départements placés en vigilance orange canicule par Météo-France.

"Dimanche, dans la continuité des jours précédents, la chaleur va encore monter d'un cran dans le Sud", a prévenu samedi le service national de prévisions dans son dernier bulletin.

Le thermomètre devrait ainsi grimper "fréquemment" jusqu'à 40°C, voire les "dépasser" dans l'Hérault, le Var et le sud des départements de l'Ardèche et de la Drôme, relève l'institut.

Au plus chaud de la journée, 42°C sont également attendus à Nîmes et 40°C à Perpignan, avec des pointes à 38°C à Bordeaux et Toulouse dans l'après-midi.

Des Pyrénées-Atlantiques au Jura, et de la Charente-Maritime aux Alpes-Maritimes, 42 départements de la moitié sud du pays ont été classés en vigilance orange canicule, et cinq autres plus au centre, de la Vendée à la Côte-d'Or, en vigilance jaune.

Cet épisode, qui nécessite "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées", souligne Météo-France, pourrait encore s'intensifier en début de semaine.

Samedi, 42,2°C ont été relevés à Tiranges, en Haute-Loire, et 39°C à Lyon, dans une région où le mercure devrait "légèrement" baisser dimanche d'après le dernier bulletin de prévision.

Après une première vague de chaleur cette année du 19 juin au 4 juillet, c'est la 51ème enregistrée en France depuis 1947.

Selon Météo-France, qui observe "une accélération de la survenue des vagues de chaleur" liée au changement climatique, le pays n'a connu que deux étés sans ce type d'épisode au cours des 16 dernières années.

L'institut a parallèlement classé le Vaucluse en risque "très élevé" pour les incendies dimanche. Dix départements du pourtour méditerranéen et de son arrière-pays, et cinq autres du Centre-Ouest, seront en danger "élevé".

Des pompiers tentent d'éteindre les braises du gigantesque incendie dans l'Aude, le 9 août 2025 à Albas

AFP
Bertrand GUAY

Dans l'Aude, le feu gigantesque qui a parcouru au cours de la semaine 16.000 hectares, dont 13.000 ont brûlé selon la sécurité civile, ne devrait pas être "maîtrisé" avant dimanche soir, en raison de conditions météo "se rapprochant de celles du jour de départ de l'incendie", ont prévenu les pompiers, avec un vent sec et chaud soufflant à 50 km/h sur fond de canicule.

De son côté, la SNCF a supprimé plusieurs allers-retours sur les lignes Intercités Bordeaux-Marseille, Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont, craignant des "pannes potentielles de climatisation" sur ses wagons les plus anciens en raison de la hausse des températures.

