La chaîne publique australienne ABC retourne en Chine, après cinq ans d'absence

La chaîne de télévision publique australienne ABC a annoncé jeudi qu'elle enverrait une correspondante en Chine "dans les semaines à venir", cinq ans après avoir quitté le pays

La chaîne de télévision publique australienne ABC a annoncé jeudi qu'elle enverrait une correspondante en Chine "dans les semaines à venir", cinq ans après avoir quitté le pays dans un contexte de détérioration des relations entre les deux pays.

En 2020, Bill Birtles, le journaliste d'ABC à Pékin, ainsi que Michael Smith, correspondant du quotidien économique Australian Financial Review à Shanghai, avaient dû quitter la Chine précipitamment, après que la police a effectué des raids à leur domicile et cherché à les interroger.

Ils sont partis quelques semaines après que Cheng Lei, une citoyenne australienne travaillant pour la télévision d'État chinoise, a été arrêtée pour des motifs de "sécurité nationale".

Sa libération, en octobre 2023, a marqué le début d'une amélioration des relations entre la Chine et l'Australie, gravement affectées par des différends commerciaux et des accusations d'interférence politique chinoise en Australie.

La journaliste Allyson Horn sera envoyée dans la capitale chinoise "dans les semaines à venir", a précisé la chaîne australienne dans un communiqué en ligne.

Cette décision intervient après la visite en Chine du Premier ministre australien Anthony Albanese en juillet, où il a cherché à renforcer les relations commerciales même si les tensions géopolitiques demeurent.