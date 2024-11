La Chine adopte une loi sur l'énergie pour "promouvoir la neutralité carbone"

La Chine a adopté vendredi une nouvelle loi sur l'énergie dans l'optique de "promouvoir (...) la neutralité carbone", ont rapporté les médias d'État, alors que Pékin avance dans sa promesse audacieuse de décarboner son économie d'ici 2060.

La Chine est le plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, sont à l'origine du réchauffement et du changement climatiques.

Mais elle est également un leader mondial en matière d'énergie propre, construisant près de deux fois plus de capacité éolienne et solaire que tous les autres pays réunis.

Elle s'est engagée à contenir les émissions de dioxyde de carbone à un pic d'ici la fin de la décennie et à les amener à zéro net d'ici 2060.

L'agence de presse d'État Xinhua rapporte que les responsables ont voté pour la loi sur l'énergie, affirmant qu'elle "favoriserait activement le pic des émissions de carbone et la neutralité carbone".

Cette annonce intervient alors que l'organe législatif suprême du pays se réunit à Pékin cette semaine, avec une série de nouvelles lois et un soutien économique à son ordre du jour.

Quelques jours avant la COP29

La loi a été formulée pour "promouvoir le développement énergétique de haute qualité, assurer la sécurité énergétique nationale, (et) favoriser la transformation verte et à faible émission de carbone ainsi que le développement durable de l'économie et de la société", selon Xinhua.

La législation contient des sections sur la planification, le développement et l'utilisation de l'énergie, indique l'agence sans donner plus de détail.

Cette mesure intervient alors que les pays du monde entier se réunissent la semaine prochaine pour la COP29 à Bakou (Azerbaïdjan), un sommet de l'ONU sur le climat crucial.

Peut-on limiter le réchauffement d'ici à 2100 ? AFP

Copernicus, l'observatoire climatique de l'Union européenne, a déclaré cette semaine que 2024 serait quasi certainement l'année la plus chaude de l'histoire, avec un réchauffement de plus de 1,5 degré Celsius au-dessus de la moyenne préindustrielle.

En vertu de l'accord de Paris sur le climat, adopté en 2015, les pays se sont engagés à maintenir la température moyenne de la planète au maximum à 2°C au-dessus du niveau pré-industriel, voire 1,5°C.

La Chine, comme de nombreux pays de l'hémisphère nord, a enduré cet été des conditions météorologiques extrêmes qui, selon les scientifiques, s'intensifieront à mesure que la planète se réchauffe.

Des pans entiers du nord du pays ont suffoqué sous des vagues de chaleur torrides, tandis que des parties du centre et du sud ont été frappées par de fortes pluies qui ont déclenché des inondations meurtrières dans certaines régions.