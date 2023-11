La Chine et l'Australie peuvent devenir des partenaires "de confiance", selon Xi

Le président chinois Xi Jinping a assuré lors de sa rencontre avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, lundi à Pékin, que la Chine et l'Australie peuvent devenir des "partenaires de confiance" et ont entrepris "d'améliorer et de développer leurs relations", a rapporté la télévision d'Etat CCTV.

Les deux nations "n'ont pas de griefs historiques ou de contentieux ni de conflits d'intérêts fondamentaux. Et elles peuvent vraiment devenir des partenaires de confiance et réussir ensemble", a déclaré M. Xi, cité par CCTV.

Les deux dirigeants se sont rencontrés à Pékin à l'occasion d'une visite de quatre jours de M. Albanese en Chine, une rencontre symbole du dégel des relations diplomatiques après des années de tensions qui ont freiné les échanges commerciaux.

La Chine et l'Australie, a affirmé M. Xi lundi, "'n'ont pas de griefs historiques ni de différends ou de conflits d'intérêts fondamentaux", et les deux pays "peuvent tout à fait bâtir des relations de confiance mutuelle et développer un partenariat mutuellement fructueux".

M. Xi a déclaré à M. Albanese que Pékin espère "développer pleinement le potentiel du traité de libre-échange entre la Chine et l'Australie et entreprendre une coopération dans de nouveaux domaines dont le changement climatique et l'économie verte".

Le Premier ministre australien Anthony Albanese (c), le 5 novembre 2023 à Shanghai AFP

"Grâce à des efforts des deux parties", la Chine et l'Australie ont repris leurs échanges dans de nombreux domaines et ont entrepris d'améliorer et de développer leurs relations," a déclaré M. Xi selon des propos rapportés par CCTV.

"Alors que certains s'efforcent de causer des troubles dans la région Asie Pacifique, nous devons tout d'abord rester vigilants, et ensuite les combattre," a affirmé le dirigeant chinois.

La Chine, a affirmé M. Xi, souhaite "développer davantage de coopérations trilatérales et multilatérales" avec l'Australie.

Pékin veut aussi "soutenir le renforcement de la résistance des nations du Pacifique sud, s'attaquer à des défis tels que le changement climatique, et protéger la paix et la stabilité de la région Asie Pacifique avec ouverture et tolérance", a déclaré M. Xi.