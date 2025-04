La Chine et le Vietnam signent 45 accords de coopération à l'arrivée de Xi Jinping à Hanoï

La Chine et le Vietnam ont signé lundi 45 accords de coopération au début d'une tournée du président chinois Xi Jinping en Asie du Sud-Est destinée à renforcer les relations commerciales de Pékin, en pleine guerre douanière avec Washington.

Le président chinois a dénoncé le protectionnisme "qui ne mène nulle part". "Aucun gagnant" ne peut émerger d'un tel conflit commercial, a souligné le chef de l'Etat, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

Le Vietnam est la première étape de sa tournée, avant la Malaisie puis le Cambodge. Elle vise notamment à compenser l'impact des droits de douane prohibitifs décrétés par le président américain Donald Trump contre les produits chinois.

Xi Jinping a été accueilli lundi à Hanoï par une salve de 21 coups de canon, une garde d'honneur et des rangées d'enfants agitant des drapeaux au palais présidentiel avant des entretiens avec les dirigeants vitnamien dont le secrétaire général du parti communiste vietnamien To Lam.

Les deux pays ont signé 45 accords de coopération, notamment sur les chaînes d'approvisionnement, l'IA, les patrouilles maritimes conjointes et les chemins de fer.

S'exprimant lors d'une rencontre avec To Lam, M. Xi a déclaré que le Vietnam et la Chine se trouvaient à "un tournant" de leur histoire et devaient "avancer la main dans la main".

La visite de M. Xi intervient presque deux semaines après que les Etats-Unis, plus grand marché d'exportation de l'industrie manufacturière vietnamienne au cours des trois premiers mois de l'année, ont imposé une taxe de 46 % sur les produits vietnamiens.

Bien que les taxes douanières décrétées contre le Vietnam et de nombreux autres pays aient été suspendues, la visite du président chinois vise à faire apparaître la Chine comme un partenaire de confiance, stable, contrairement aux Etats-Unis qui ont lancé une offensive commerciale tous azimuts au moyen de nouveaux droits de douane - y compris contre leurs partenaires économiques.

"Nos deux pays doivent fermement préserver le système commercial multilatéral, la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales ainsi qu'un environnement international d'ouverture et de coopération", a écrit le président chinois dans un article publié par le journal vietnamien Nhan Dan, cité par Chine nouvelle.

"Une guerre commerciale et une guerre tarifaire ne produisent aucun gagnant, et le protectionnisme ne mène nulle part", a noté Xi Jinping.

Dans un article publié sur le site d'information du gouvernement, M. Lam a assuré que son pays était "toujours prêt à s'associer à la Chine" pour rendre la coopération entre les deux pays "substantielle, équilibrée et durable".

Diplomatie du bambou

Les droits de douane américains ont été fixés pour les produits chinois à 145%, hors exemptions. Cette mesure a ébranlé les marchés mondiaux et conduit Pékin à riposter.

La place de l'Asie du Sud-Est est centrale pour les exportations chinoises. L'an dernier, les pays du bloc régional, l'Asean, ont été leurs premiers destinataires avec 586,5 milliards de dollars de biens au total, selon les données des douanes chinoises.

Le président chinois Xi Jinping (à gauche), le 6 février 2025 à Pékin, et son homologue américain Donald Trump, le 8 avril 2025 à Washington POOL/AFP/Archives

Parmi eux, le Vietnam se distingue avec 161,9 milliards de dollars d'importations chinoises, suivi de la Malaisie (101,5 milliards).

Raffermir les liens avec ses voisins du sud-est asiatique pourrait aider Pékin à contrebalancer les effets de l'offensive commerciale des Etats-Unis, premier pays importateur de produits chinois en 2024.

Xi Jinping sera au Vietnam jusqu'à mardi. Le pays d'Asie du Sud-Est, dirigé comme la Chine par un parti communiste, mène de longue date une "diplomatie du bambou", qui consiste à maintenir de bonnes relations à la fois avec le géant asiatique et avec Washington.

"Sauvegarder la paix"

Pékin et Hanoï entretiennent des relations économiques étroites. Elles sont toutefois parasitées par les différends territoriaux qu'ils entretiennent en mer de Chine méridionale, dans l'archipel des Paracels.

La Chine revendique la quasi-totalité des îlots de la mer de Chine méridionale, face à d'autres pays riverains (Philippines, Vietnam, Brunei, Malaisie) aux prétentions rivales.

Xi Jinping a assuré lundi, dans le journal vietnamien Nhan Dan, que Pékin et Hanoï étaient capables de résoudre ces litiges par le dialogue.

"Nous devrions gérer les différends de manière appropriée et sauvegarder la paix et la stabilité dans notre région", y a-t-il écrit, selon Chine nouvelle. "Grâce à notre vision, nous sommes tout à fait capables de régler correctement les questions maritimes par la consultation et la négociation", a-t-il assuré.

Après le Vietnam, Xi Jinping se rendra en Malaisie de mardi à jeudi.

Le ministre malaisien des Communications, Fahmi Fadzil, a déclaré que la visite du président chinois "s'inscrivait dans le cadre des initiatives du gouvernement (...) pour améliorer les relations commerciales avec divers pays, dont la Chine".

Xi Jinping se rendra ensuite jeudi au Cambodge, fidèle partenaire de la Chine en Asie du Sud-Est.