La Chine rallie la Colombie à ses "Routes de la soie" et progresse en Amérique latine

Le président chinois Xi Jiping (d) et ses homologues colombien Gustavo Petro (c) et brésilien Luis Inacio da Silva lors de la cérémonie d'ouverture de la 4e réunion ministérielle du Forum Chine-Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (Celac) à Pékin, le 13 mai 2025