La Chine supprime ses surtaxes contre le vin australien sur fond de dégel diplomatique

La Chine a annoncé jeudi lever les surtaxes qui visaient depuis 2020 le vin en provenance d'Australie, rouvrant de fait l'accès à un marché d'un milliard de dollars à la faveur d'un réchauffement des relations.

Ces surtaxes, mises en place au nom de pratiques anti-dumping supposées, avaient eu pour conséquence de doubler voire de tripler le prix des bouteilles australiennes en Chine.

La Chine est un client incontournable de l'Australie, pour ses exportations d'orge, de vin, de viande de boeuf, de charbon et d'autres matières premières, qui représentent une part essentielle de son commerce.

Le vin représentait à lui seul 33% des revenus d'exportation en 2020, selon les données du gouvernement australien.

En dépit des échanges commerciaux, les relations entre Pékin et Canberra ont cependant connu plusieurs années de froid.

En 2018, le gouvernement australien a exclu le groupe télécom chinois Huawei de toute participation au réseau 5G du pays, puis demandé en 2020 une enquête internationale sur les origines du Covid-19. Pékin estimait cette demande motivée politiquement.

La Chine avait alors riposté par des mesures de rétorsion visant plus d'une dizaine de produits australiens clés, dont le vin, et cessé ses importations de charbon.

Ces surtaxes contre le vin seront levées à compter de vendredi.

"Etape positive"

Désormais, "il n'est plus nécessaire de continuer à imposer des droits anti-dumping et anti-subvention", a indiqué le ministère chinois du Commerce, au moment où les relations entre Pékin et Canberra se réchauffent.

"La Chine souhaite continuer à renforcer le dialogue et la coopération avec l'Australie", a pour sa part souligné un porte-parole de la diplomatie chinoise, Lin Jian, interrogé à ce sujet.

Le dumping, dont Pékin accusait Canberra, est une pratique qui consiste notamment à vendre à l'étranger à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché national.

La décision chinoise a été saluée jeudi par l'Australie.

Le vignoble du vigneron Justin Jarrett à Orange, Nouvelle-Galles du Sud, le le 28 octobre 2016 AFP/Archives

Cela "profitera à la fois aux producteurs australiens et aux consommateurs chinois", ont assuré conjointement dans un communiqué le Premier ministre australien Anthony Albanese, la ministre des Affaires étrangères Penny Wong et celui du Commerce Don Farrell.

Il s'agit d'une "étape positive", a commenté le groupe australien Treasury Wine Estates, un géant du vin qui détient notamment la marque haut de gamme Penfolds.

L'Australie a indiqué dans la foulée abandonner la procédure engagée contre la Chine auprès de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) à propos des surtaxes contre le vin, qu'elle jugeait sans fondement.

"Le vin rouge australien était notre principal produit" en magasin avant l'imposition des surtaxes, indique Yang Jie, un vendeur rencontré par l'AFP dans une boutique d'alcool à Pékin.

Prix rouges vifs

Depuis, les vins australiens ont été "remplacés par des vins du Chili et d'Afrique du Sud" moins chers, souligne M. Yang, qualifiant de "bonne nouvelle" la levée des surtaxes chinoises.

Comprises entre 107,1 et 212,1%, ces surtaxes qui ont fait perdre la compétitivité au vin australien ont également mis fin à un milliard de dollars d'échanges commerciaux par an entre la Chine et l'Australie.

Avant leur mise en place, les ventes de vin australien représentaient un chiffre d'affaires supérieur à 1,2 milliard de dollars australiens (728 millions d'euros). Il s'en écoule aujourd'hui pour moins de 10 millions.

En août 2023, des surtaxes douanières contre l'orge d'Australie avaient déjà été levées, à la faveur d'un réchauffement des relations entre Pékin et Canberra.

Seuls la langouste australienne, le foin et le boeuf provenant de certains abattoirs restent soumis à des restrictions commerciales.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese s'est rendu en Chine en novembre dernier pour sceller formellement le dégel des relations entre les deux pays.

De son côté, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a effectué ce mois-ci sa première visite en Australie depuis 2017.