La chute de Diên Biên Phù d'après les dépêches de l'AFP

"Un calme de mort règne sur l'immense champ de bataille transformé en cimetière": l'envoyé spécial de l'AFP, Bernard Ullmann, transmet ces mots alors qu'il survole Diên Biên Phù à bord d'un avion de la Croix-Rouge, peu après la fin des combats.

Récit des dernières heures du camp retranché à partir des dépêches de l'Agence France-Presse (AFP):

Nouvelle attaque Viêt-minh à Diên Biên Phù

HANOÏ, 7 mai 1954 (AFP) - Le Viêt-minh a lancé la nuit dernière de violentes attaques sur les faces nord-est, est et sud-ouest du camp retranché.

Un soldat Viêt-minh brandit un drapeau au sommet d'un PC français pendant un assaut sur le champ de bataille de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954 VNA FILES/AFP/Archives

Il s'agit des points d'appui que l'ennemi avait tenté vainement de submerger par vagues successives dans la nuit de samedi à dimanche.

Au haut commandement, on déclare qu'on ne sait pas encore s'il s'agit d'une attaque générale. Cependant, le Viêt-minh paraît avoir mis en action de gros moyens, sans doute deux divisions.

(...)

Les combats à Diên Biên Phù

HANOÏ, 7 mai 1954 (AFP) - Les combats sans doute les plus violents de la bataille de Diên Biên Phù sont maintenant en cours.

Des soldats du Viêt-minh dans une tranchée à Diên Biên Phù en 1954 VNA FILES/AFP/Archives

Il ne reste guère plus que 800 mètres entre les deux pinces de la tenaille viêt-minh qui se rapproche, de l'ouest et de l'est, vers le PC du général de Castries.

Dans un terrain complètement bouleversé à la suite d'une intense préparation d'artillerie dans la soirée de jeudi, les rebelles, bataillon après bataillon, sont sortis des tranchées à quelques dizaines de mètres des positions françaises, pour se jeter sur les avant-postes occupés chacun par environ une compagnie.

Après avoir fait sauter les derniers remparts de barbelés, les hommes du Viêt-minh se taillèrent, au couteau et à la grenade, un chemin vers le petit abri servant de PC aux avant-postes visés.

(...)

La dernière conversation du général de Castries au général Cogny

PARIS, 8 mai 1954 (AFP) - De source officielle, on communique le texte de la dernière conversation échangée par téléphone entre le général de Castries et le général Cogny (commandant en chef au Tonkin, ndlr), le 7 mai, à 17 heures, heure locale.

le général Christian de Castries (c) et le général René Cogny (d) et le général René Navarre (g) passent en revue les troupes, le 7 mai 1954 à Diên Biên Phù INTERCONTINENTALE/AFP/Archives

- De Castries: "La situation est extrêmement grave. Les combats sont confus et se livrent partout. Je sens que la fin approche, mais nous nous battrons jusqu'au bout".

- Cogny: "Bien compris. Vous vous battrez jusqu'à la fin. Pas question de hisser le drapeau blanc sur Diên Biên Phù après votre héroïque résistance".

- De Castries: "Bien compris. Nous détruirons les canons et tout le matériel radio. Le poste radio des courants porteurs sera détruit à 17 heures 30 nous nous battrons jusqu'au bout. Au revoir mon général. Vive la France".

Après sa dernière communication le général de Castries a détruit son poste émetteur

Des soldats français faits prisonniers après la chute de Diên Biên Phù en mai 1954 VNA FILES/AFP/Archives

SAÏGON, 8 mai 1954 (AFP) - C'est hier après-midi à 16h45, heure locale, que le général de Castries radio-téléphonait à Hanoï:

"Le réduit central du camp retranché va être submergé, la résistance est devenue impossible".

Après l'envoi de ce message, le général de Castries a détruit son poste émetteur. Depuis lors, aucune nouvelle n'est parvenue du PC de Diên Biên Phù ni d'aucun poste de radio du réduit central.