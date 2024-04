La demande de composants pour l'IA dope les résultats de Samsung au 1er trimestre

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé mardi avoir quasiment multiplié par dix sur un an son bénéfice d'exploitation au premier trimestre 2024, grâce à une robuste demande en mémoires et autres produits à forte valeur ajoutée utilisés dans les systèmes d'intelligence artificielle générative.

De janvier à mars, le bénéfice d'exploitation de Samsung a atteint 6.610 milliards de wons (4,5 milliards d'euros), contre 640 milliards un an plus tôt, selon un communiqué.

Le bénéfice net (part du groupe) a été multiplié par presque cinq à 6.620 milliards de wons, pour un chiffre d'affaires en hausse de 12,8% sur un an à 71.920 milliards de wons (48,8 milliards d'euros).

Ces résultats battent les prévisions des analystes, qui s'attendaient en moyenne à un bénéfice net de 4.990 milliards de wons, selon un sondage effectué par la firme de données financières Yonhap Infomax.

Le secteur des semi-conducteurs, dont Samsung et un des plus grands producteurs mondiaux, a renoué avec les bénéfices et s'est développé "en répondant à la demande dans les domaines des serveurs, du stockage, des PC et des téléphones portables", selon le groupe.

Ce succès est dû en partie à "la concentration sur des produits à forte valeur ajoutée" comme les HBM (mémoires à large bande passante), les DDR5 (mémoires vives dynamiques utilisées notamment dans les systèmes d'intelligence artificielle), les SSD (disques statiques à semi-conducteurs) pour serveurs ou encore les UFS 4.0, un puissant et ultrarapide outil de stockage pour smartphones.

Solide demande

"En ce qui concerne le deuxième trimestre, l'industrie devrait rester solide, principalement grâce à la demande d'IA générative", a prédit le groupe, qui estime que les appareils utilisant cette technologie constituent "une opportunité majeure de croissance alors que les ventes de smartphones montrent des signes de reprise".

De bonnes ventes de smartphones haut de gamme S24 et une augmentation des prix des semi-conducteurs ont également eu un impact positif sur les résultats. Et la dépréciation du won, qui a perdu 7% face au dollar depuis le début de l'année, a eu un impact positif de 300 milliards de wons (200 millions d'euros) sur le résultat d'exploitation.

Les fabricants de puces sud-coréens, Samsung en tête, ont enregistré des bénéfices records ces dernières années grâce à la montée en flèche des prix de leurs produits. Mais le ralentissement de l'économie mondiale a par la suite porté un coup à leurs ventes.

Toutefois, le marché des semi-conducteurs devrait se redresser cette année et connaître une croissance de 11,8%, selon l'observatoire du secteur World Semiconductor Trade Statistics.

Le sud-coréen SK Hynix, deuxième fabricant mondial de mémoires, a ainsi annoncé en janvier qu'il avait renoué avec les bénéfices après quatre trimestres consécutifs de pertes.

Selon Brady Wang, directeur associé de la société d'études de marché Counterpoint, Samsung "va profiter à l'avenir de la reprise du marché des smartphones, de l'escalade des prix des DRAM et d'une légère baisse des taux d'intérêt de la Fed".

"Samsung est stratégiquement positionné pour prospérer dans des conditions de marché en pleine évolution", a-t-il déclaré à l'AFP.

Mais pour continuer sur sa lancée, le géant technologique doit "se concentrer sur l'accélération du développement dans des domaines émergents tels que la mémoire à large bande passante, cruciale pour l'IA et l'informatique à haute performance", a estimé cet analyste.

Les semi-conducteurs sont le coeur de l'économie mondiale. Ils sont utilisés dans tous les domaines, des appareils électroménagers aux téléphones portables, en passant par les voitures et les armes.

La demande de composants avancés pour les systèmes d'intelligence artificielle est montée en flèche ces derniers mois grâce au succès de ChatGPT et d'autres produits d'IA générative.

Les semi-conducteurs sont le principal produit d'exportation de la Corée du Sud et ont rapporté au pays 11,7 milliards de dollars en mars, leur niveau le plus élevé depuis près de deux ans, selon les statistiques officielles. Cela représente un cinquième des exportations totales du pays.