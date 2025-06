À la Fashion Week de Paris, le départ d'Anna Wintour de Vogue US ne surprend pas

Le monde de la mode, réuni à Paris pour la Fashion Week, a été peu surpris par le départ d'Anna Wintour de la direction éditoriale de l'édition américaine de Vogue, saluant son influence sur le secteur et pointant son caractère "très dur".

Surnommée la papesse de la mode et connue pour ses éternelles lunettes de soleil noires dissimulant un regard acéré, elle quitte à 75 ans son poste de rédactrice en chef de Vogue US après 37 ans de règne, mais conserve ses fonctions de directrice des contenus de l’édition internationale de Vogue et du groupe de médias Condé Nast.

"Je doute qu’il y ait une grosse révolution. La manière dont Condé Nast est aujourd'hui structurée fait qu'elle a toujours beaucoup de pouvoir", a réagi auprès de l'AFP Matthieu Morge Zucconi, chef de rubrique mode masculine du journal Le Figaro.

Fichier vidéo Pour Elvire von Bardeleben, responsable de la rubrique mode au quotidien Le Monde, "c'était même plutôt étonnant qu'elle continue d'avoir les mains dans le cambouis du Vogue US, alors qu'elle avait une position aussi surplombante sur tout Condé Nast".

Anna Wintour a fait son entrée en 1988 à la direction américaine de Vogue et a fait de la publication l'une des plus suivies et des plus influentes de la marque. Elle s'est construit au fil des ans une réputation digne du personnage principal et tyrannique du film "Le diable s'habille en Prada", qu'elle a inspiré.

Icône

"Pas un seul avis ne peut être différent du sien. C'est une manière de gouverner très dure", a fait valoir la journaliste de mode Sophie Fontanel.

Anna Wontour (c), rédactrice en chef de Vogue USA, assiste au défilé de la collection Prêt-à-porter Automne-Hiver 2025/2026 de Tod's lors de la Fashion Week de Milan, le 28 février 2025 AFP/Archives

"J'ai évidemment un immense respect pour tout ce qu'elle a fait. Mais, en même temps, c'est fini ce monde-là", a-t-elle ajouté.

Dans son premier numéro de Vogue, Anna Wintour avait notamment remis en cause le "coût réel d'un bon look", ce qui avait secoué l'industrie, avant d'ouvrir la Une du magazine à des célébrités, mêlant ainsi les mondes de la mode et du show-bizz.

"Elle a façonné le paysage mondial de la mode bien au-delà des pages d'un magazine, établissant une norme qui continue d'inspirer. Son influence s'étend bien au-delà du premier rang et continuera de le faire", a estimé pour sa part Simon Longland, directeur des achats mode du grand magasin de luxe londonien Harrods.

Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue USA, le 8 octobre 2024 à New York AFP/Archives

Un avis tempéré par Morge Zucconi: "Évidemment, c'est une icône pour les gens qui ne connaissent pas la mode et qui ne s'intéressent pas vraiment à la mode". "C'est l'une des figures reconnues de notre métier, donc elle est forcément assez emblématique. Après, ça représente une vision, pour moi, très américaine de la mode globalisée", a-t-il insisté.