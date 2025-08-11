La Finlande inculpe trois marins d'un navire pour sabotage de câbles en mer Baltique

Le pétrolier Eagle S dans le golfe de Finlande, le 28 décembre 2024

Le parquet finlandais a annoncé lundi avoir inculpé trois marins de l'équipage du pétrolier Eagle S, accusés d'avoir participé au sabotage de câbles sous-marins fin 2024 en mer Baltique, dégradations qui s'inscrivent dans une série de plusieurs incidents présumés de sabotage survenus dans ce vaste espace maritime stratégique.

"Le procureur général adjoint a engagé des poursuites pour dégradations criminelles aggravées et entrave aggravée aux communications contre le capitaine ainsi que les premier et second officiers du pétrolier Eagle S, immatriculé aux Iles Cook", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le pétrolier est soupçonné d'avoir endommagé en mer Baltique le câble sous-marin électrique EstLink 2 et quatre câbles de télécommunications reliant la Finlande à l'Estonie le jour de Noël 2024, en laissant traîner son ancre sur 90 km sur le fond marin.

"Les propriétaires des câbles ont subi au total au moins 60 millions d'euros de dommages directs rien qu'en frais de réparation", a précisé le ministère public dans son communiqué.

"La perturbation de câbles de transmission électrique et de télécommunications (...) est également suspectée d'avoir causé un risque grave pour l'approvisionnement énergétique et des communications en Finlande, même si les services ont pu être assurés grâce à des connexions alternatives", selon le parquet.

La nationalité des trois marins n'a pas été révélée, mais le procureur général adjoint Jukka Rappe a déclaré à l'AFP que de nombreux membres de l'équipage étaient de nationalité indienne et géorgienne.

Tensions croissantes

Actuellement interdits de sortie du territoire finlandais, les accusés, qui ont nié avoir commis les infractions qui leur sont reprochées, ont soutenu que la Finlande n'était pas compétente dans cette affaire, les câbles ayant été endommagés en dehors des eaux territoriales finlandaises.

Mais ces incidents "ont gravement compromis des fonctions importantes de la société", et la compétence finlandaise s'applique à ce titre, a fait valoir M. Rappe. Le procès devrait débuter d'ici deux semaines.

Ces dégradations en mer Baltique, ciblant les infrastructures énergétiques et de communication, s'inscrivent, selon des experts et responsables politiques, dans le contexte d'une "guerre hybride" menée par Moscou contre les pays occidentaux, dans ce vaste espace maritime bordé par plusieurs membres de l'Otan et par la Russie.

Les tensions se sont intensifiées autour de la mer Baltique depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Une série d'explosions sous-marines a endommagé les gazoducs Nord Stream qui acheminaient le gaz russe vers l'Europe en septembre 2022, dont la cause n'a pas encore été déterminée.

La Finlande et la Suède ont abandonné des décennies de non-alignement militaire en rejoignant l'Otan à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'Eagle S est soupçonné de faire partie de la "flotte fantôme", terme qui désigne des navires souvent vieillissants, mal assurés et opérés sous pavillon étranger, accusés d'être utilisés par la Russie pour contourner les sanctions occidentales en transportant son pétrole sous embargo.